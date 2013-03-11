إن فعلها مدريد فهو مجنون.. وإن فعلها برشلونة فهو أكثر جنوناً

يعتزم فريق ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، إبرام أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، حيث كشفت تقارير إنكليزية نيّة الفريق الإسباني دفع مبلغ 110 ملايين جنيه إسترليني (ما يعادل 165 مليون دولار) مقابل الظفر بخدمات لاعب توتنهام هوتسبير الإنكليزي، الويلزي غاريث بيل.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن فريق العاصمة الإسبانية على أتم الاستعداد لدفع مبلغ 110 ملايين جنيه إسترليني للحصول على خدمات اللاعب الدولي الويلزي.

ويُمنّي غاريث بيل (24 عاماً) النفس في خوض تجربة احترافية خارج إنكلترا بعد أن دافع عن ألوان توتنهام منذ 2007، حيث ينتهي عقده مع الفريق في عام 2016.

وأدهش بيل جميع المتابعين والنقاد الإنكليز، بعدما فرض اسمه بقوة مع نادٍ قد لا يكون بتلك الشهرة التي تحظى بها بقية الأندية الإنكليزية، حيث يعتبر واحداً من أبرز المواهب الشابة في البريميرليغ، كما يأتي في المركز الثالث في قائمة هدافي البريميرليغ برصيد 16 هدفاً.

وجدّد فريق ريال مدريد اهتمامه باللاعب الويلزي؛ إذ عكف المسؤولون في نادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي في الآونة الماضية على المفاضلة بين عرضي نادي ريال مدريد وبرشلونة الذين أبديا رغبتهما في ضم "بيل"؛ نظراً للأداء الراقي الذي يقدمه في توتنهام، حيث نمت مواهبه ليصبح واحداً من أكثر اللاعبين المطلوبين من قبل الأندية الأوروبية.

ودخل "الفريق الملكي" في وقتٍ سابق في منافسة شرسة مع غريمه التقليدي برشلونة الذي قدم لـ"بيل" عرضاً مغرياً، حيث أبدى استعداده لدفع ما يصل إلى 7 ملايين يورو كراتب سنوي، وهو ضعف الراتب الذي يتقاضاه حالياً في الدوري الإنكليزي، ولكن ريال مدريد يعتزم الذهاب إلى أبعد من ذلك في محاولة لإحباط توقيعه مع برشلونة، إذ ذكرت صحيفة "ميرور" أن ريال مدريد على استعداد لدفع أكثر من 11 مليون يورو في الموسم الواحد للحصول على خدمات اللاعب الويلزي.

ودأب قطبا كرة القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة على المنافسة لضم لاعبين بارزين عدة لصفوفهما على مدار سنوات سابقة منذ صراعهما الأشهر على ضم ألفريدو دي ستيفانو عام 1953، ولكن لم يحدث طوال السنوات الماضية أن يكون الاهتمام بهذا الشكل.

ولا يقتصر سباق الحصول على الظفر بخدمات بيل على قطبي الأندية الإسبانية فحسب، بل دخل اللاعب ضمن دائرة اهتمام أندية تشلسي ومانشستر سيتي الإنكليزيين، فضلاً عن فريق بايرن ميونيخ الألماني.

وستلعب انتخابات رئاسة ريال مدريد المقررة في يونيو المقبل دوراً كبيراً في حسم صفقة انتقال "بيل" إلى ريال مدريد، حيث يخوض رئيس النادي فلورنتينو بيريز الانتخابات للفوز بولاية جديدة، إذ سيسعى إلى تدعيم موقفه للفوز بتلك الانتخابات عن طريق إبرام صفقات عدة لتكرار حقبة "الغلاكتيكوس" الخاصة بالفريق الملكي، وبالإضافة لذلك فإن عشق اللاعب الويلزي لفريق ريال مدريد وهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يساهم بدرجة كبيرة في إتمام عملية انتقاله.

وفي حال إتمام هذه الصفقة، فإن "بيل" سيصبح اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم، متفوقاً على لاعب ريال مدريد الحالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كلف خزينة النادي الملكي 94 مليون يورو.

برشلونة يتوصل لاتفاق مع نيمار مقابل مبلغ خيالي

ومن جانب آخر، أعلنت قناة "سكاي" الإيطالية عن توصل فريقي برشلونة الإسباني وسانتوس البرازيلي لاتفاق يقضي بموجبه انتقال هداف الفريق البرازيلي الصاعد نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل مبلغ 92 مليون يورو.

وبحسب خبير السوق في القناة الإيطالية مانويل بيوتشيني، فإن النادي الكاتالوني قد أخذ رسمياً موافقة اللاعب على الانتقال إلى صفوفه الصيف المقبل، إذ لم يتبقَّ سوى الإعلان الرسمي عن انضمام الموهبة البرازيلية إلى "البلاوغرانا".

وعلقت الصحيفة الإيطالية عن هذه الصفقة القياسية وعن صفقة "بيل" مع ريال مدريد قائلة: "إن فعلها مدريد فهو مجنون، وإن فعلها برشلونة فهو أكثر جنوناً!".

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أكد فيه مدرّب نادي سانتوس البرازيلي موريسي رامالييو، أمس الأحد، أن الموهبة البرازيلية "نيمار" في طريقه للانتقال إلى برشلونة الصيف المقبل.

وأشار "رامالييو" لوسائل الإعلام البرازيلية إلى أنه قد تحدّث مع نجم الفريق في ديسمبر 2012، وأكّد له أنّه سيغادر البرازيل نحو برشلونة بنسبة 90%.

كما يأتي في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة "إل كونفيدونسيال" الإسبانية الشهيرة عن انسحاب رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز رسمياً من صفقة التوقيع مع البرازيلي "نيمار".

وأبدى فلورنتينو بيريز رودريغيز في وقتٍ سابق استعداده التام لدفع مبلغ 50 مليون يورو لنادي برشلونة مقابل الانسحاب من صفقة البرازيلي الشاب نيمار مهاجم سانتوس، ولكن حدث عكس ما كان يتوقع.

وارتبط اسم "نيمار" ببرشلونة منذ لقاء سانتوس وأتليتيكو مينيرو بالدوري البرازيلي لكرة القدم، حيث كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" مؤخراً عن حديثٍ دار بين نيمار ومواطنه لاعب برشلونة السابق رونالدينهو حول إمكانية انتقال الأول إلى نادي برشلونة الإسباني.

واعترف اللاعب البرازيلي الصاعد نيمار دا سيلفا بأن مواطنه رونالدينهو حثّه على اختيار برشلونة حينما يقرر مغادرة سانتوس في المستقبل القريب.

وقالت الصحيفة إن الدولي البرازيلي اتفق مع وكيل أعماله على توفير مدرس إسباني له يساعده في تعليم اللغة الإسبانية في الفترة المقبلة، تمهيداً للانضمام للبارسا.