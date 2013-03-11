فيرديناند يضرب توريس.. متعمداً

واصل مدافع مانشستر يوناتيد الإنكليزي ريو فيرديناند مسلسل عدوانيته، وقام بتصرف غريب وعنيف، تجاه الإسباني فرناندو توريس مهاجم تشيلسي الإنكليزي.



وتمثل التصرّف خلال المباراة التي جرت البارحة بين فريقهما وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، بقيام فيرديناند بركل توريس خلال كرة مشتركة بين الاثنين، حين سقطا أرضاً، لينهض بعدها فيرديناند ويركل توريس مجدداً ليسقط الأخير على الأرض، وجاء هذا التصرف العدواني قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، بعيداً عن أعين الحكم هاورد ويب.

وكان فيرديناند قد نجا الأسبوع الماضي من عقوبة كان سيفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عندما ذهب إلى حكم مباراة فريقه وريال مدريد الإسباني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقام بالتصفيق له بسخرية أمام عدسات المصورين، حيث كاد أن يكلفه هذا السلوك الإيقاف.

لكن لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لم تصدر أي عقوبة على فيرديناند، وذلك بسبب تقرير حكم المباراة الذي لم يُشر فيه من قريب أو بعيد لأي تعدٍّ أو اعتراض بصورة غير لائقة من فيرديناند.

وقال مصدر مسؤول في لجنة الانضباط الأوروبية إن ما شاهده العالم من تصرف فيرديناند شيء، وتقرير الحكم شيء آخر؛ لأن اللجنة تعترف فقط بتقرير حكم المباراة الذي أثبت براءة اللاعب.