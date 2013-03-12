برشلونة وميلان.. بين "الانتعاش" وغرفة "الإنعاش"

لا شيء غير الفوز الليلة، يمكنه أن يضخ الدم في قلب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، لإنعاشه من سكتة الهزيمة التي أصيب بها، في إيطاليا، حين خسر صفر-2 من آي سي ميلان في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يتعرض برشلونة لأي هزائم على أرضه في دوري الأبطال منذ أكثر من ثلاثة أعوام، كما أنه تغلب على ميلان نفسه في دور الثمانية الموسم الماضي وفي قبل نهائي موسم 2005-2006.

ولكن بطل أوروبا الإيطالي سبع مرات نجح في سد جميع المنافذ أمام برشلونة وهدافه ليونيل ميسي في مباراة الذهاب التي فاز فيها ميلان بهدفي لاعبيه كيفين برنس بواتينج وسولي مونتاري.

ويأمل مدرب ميلان ماسيميليانو أليجري تعافي لاعبه فيليب ميكسيس في خط الدفاع الذي يسعى لإبقاء ميسي هادئا من جديد.. وأشار خبراء الإحصائيات إلى أن اللاعب الأرجنتيني لم يصادفه كثير من الحظ بشكل عام خلال المباريات التسع التي لعبها مع فرق إيطالية، واكتفى فيها بتسجيل ثلاثة أهداف فقط جميعها من ضربات جزاء.

وتعهد ميلان بعدم الاكتفاء بالدفاع في ملعب "كامب نو" الليلة حيث قال مدير النادي أدريانو جالياني: "لن تكون مباراة دفاعية وحسب من جانبنا، فهذا الأمر ليس في دمائنا.. لطالما اعتبر برشلونة ميلان فريقا على أعلى مستوى وهذا ما نظنه في أنفسنا أيضا".

وأضاف: "إنها مباراة ستنضم إلى قائمة المباريات الكبيرة التي لعبناها خلال آخر 26 عاما (حيث يتولى جالياني إدارة النادي منذ عام 1986)، سنلتقي مع أقوى فريق في العالم، وسيلعب ميلان المباراة بخطته الخاصة وشخصيته".

واستعد برشلونة لمباراة الغد بالفوز 2-صفر على ديبورتيفو لا كورونا في الدوري الإسباني السبت الماضي، حيث شارك ميسي في المباراة قادما من مقاعد البدلاء ليسجل هدفه الـ ٤٠ في بالمسابقة هذا الموسم، مما منح برشلونة الأمل بأن تكون فترة العروض الباهتة للفريق والتي تضمنت هزيمتين أمام ريال مدريد قد انتهت.

وقال القائم بأعمال مدرب برشلونة خوردي رورا، "ستكون مباراة الليلة قصة مختلفة تماما، ولكن لاشك في أن أفضل طريقة للاستعداد لمباراة ما، هي أن تفوز في المباراة السابقة لها".



داني: نفتقد الأداء

ودعا الظهير الأيمن لبرشلونة داني ألفيش زملاءه في الفريق «للوقوف معًا» من أجل تجاوز ميلان الإيطالي، معربًا عن اقتناعه بالفوز حال استعاد الفريق الإسباني مستواه المعهود.

وأبرز «ألفيش» أن لاعبي البلوغرانا لديهم رغبة كبيرة في تعويض خسارتهم أمام الفريق الإيطالي خلال مباراة الذهاب، التي أجريت بمعقل الأخير بملعب سان سيرو.

وقال «سنرى ما يحدث، الليلة، وما إذا كنا الفريق الحائز على احترام الجميع أم أننا لن نتمكن من استعادة مستوانا، على أي حال لدينا ثقة بالفريق وباللاعبين».

ورأى اللاعب البرازيلي أن هزائم فريقه الأخيرة أمام كل من ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا والدوري وكذلك ميلان سببها افتقاد الفريق «الأداء»، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن يستعيد برشلونة المستوى الذي كان عليه في الأشهر الأولى من الموسم الجاري.

بيكيه: يمكننا صنع المعجزات

وجه جيرارد بيكيه مدافع برشلونة رسالة إلى جماهير البلوغرانا من أجل منح الفريق الثقة قبل مواجهة الليلة، وقال في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: "نعلم انن ا نواجه فريقا كبيرا، لديه تاريخ عريق وقوة لا يستهان بها"، وتابع: "لكننا قادرون على النجاح والفوز، فريقنا وعلى ملعبنا يمكنه صنع المعجزات كما فعلنا مرارا في السنوات الأخيرة".

ووجه بيكيه رسالته للجماهير قائلا: "نريد منهم أن يشجعونا حقا، نريد أن تثقوا بقدرتنا على تحقيق الفوز، من لا يؤمن بقدراتنا على العودة والانتصار لا يحضر المباراة".

واستشهد بيكيه بتاريخ النادي الكتالوني الذي تغير بشدة في السنوات الأخيرة خاصة مع وصول الجيل الحالي "في يوم سابق كنت أفكر، لقد ظللنا 90 عاما من تاريخ هذا النادي بدون تحقيق بطولات حقيقية حتى جاء يوهان كرويف وغير عقلية الفريق ونجح في آخر 20 عاما من صنع تاريخ".

وأضاف: "أتذكر جيدا منذ 12 عاما عندما احتفل النادي وجماهيره بهدف ريفالدو الذي أهلنا لدوري الأبطال، وفي الجيل الحالي نصل لنصف النهائي على الأقل كل موسم".

مأزق في الهجوم

الى ذلك، تأكد غياب المهاجم الإيطالي الدولي جيامباولو باتزيني عن صفوف فريقه، اثر تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الساق اليمنى قبل تسجيله الهدف الأول في مباراة جنوة الجمعة الماضي بالدوري المحلي 2-صفر.

وتضاعفت بذلك معاناة الروسونيري الهجومية قبل الصدام بالعملاق الكتالوني، حيث حرم من جهود الهداف ماريو بالوتيلي لسابق مشاركته هذه النسخة مع فريقه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي، ومن المنتظر أن يعوض البرازيلي روبينيو غياب «السفاح»، بجانب الفرنسي الشاب مبايي نيانج.

الوحش يقلق نائب الرئيس

نعت نائب رئيس نادي آي سي ميلان الإيطالي أدريانو غالياني، مهاجم فريق برشلونة ليونيل ميسي باللاعب الكبير وشبهه بـ"الوحش"، وقال: "سنلاقي أكبر فرق العالم برشلونة، لديه ميسي الوحش الذي بمقدوره أن يحرز هدفًا في أي وقت".

وتابع: "لا يجب أن يُفكر اللاعبين أن الفوز الذي حققناه في الذهاب بهدفين قد ضمن لنا الصعود بشكل نهائي وجعل الأمور سهلة وجيدة، المباراة صعبة على الطرفين ويجب علينا الدفاع حتى لا نخسر".

بين الأول والتاسع

يأمل شالكه في مواصلة مشواره الرائع في المسابقة وبلوغ الدور ربع النهائي عندما يستضيف غلطة سراي التركي على ملعب «ملعب فيلتينز أرينا» في غيلسنكيرشن.

ويعتبر شالكه احد 4 فرق لم تهزم في النسخة الحالية من دوري الأبطال، كما انه لم يخسر سوى مرة واحدة في 9 مباريات خاضها خارج ملعبه، وقد نجح في تحقيق الفوز على أرسنال الانكليزي على ملعب الأخير في لندن في دور المجموعات.

ويدخل شالكه الذي بلغ دور الأربعة الموسم قبل الماضي المباراة بمعنويات عالية بعدما 3 انتصارات متتالية محليا آخرها عندما حسم دربي الرور أمام بوروسيا دورتموند حامل لقب الدوري المحلي في العامين الأخيرين في صالحه 2-1 السبت الماضي، لكنه سيفتقد خدمات هدافه الدولي الهولندي كلاس- يان هونتيلار؛ بسبب إصابة في أربطة الركبة تعرض لها السبت وستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وقال مدرب شالكه الجديد ينس كيلر الذي حل بدلا من يوب ستيفنس الذي أقيل من منصبه في ديسمبر الماضي، الذي تنفس الصعداء بفوزه على دورتموند: "الفوز على بطل ألمانيا لا يحدث كل يوم وهو يشجعنا على المضي قدما، كما انه حصل بفضل تشجيعات الجماهير التي نعول عليها اليوم أمام الفريق التركي".

وقال المدير الرياضي لشالكه اورست هيلدت بعد الفوزعلى دورتموند ليتقدم الفريق للمركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الألماني: "إنه انتصار مسكن لأرواحنا"، وأضاف هيلدت للصحافيين: "الفوز بشكل مستحق على حامل اللقب أمر لا يحدث كل يوم وسيمنحنا شجاعة من أجل المهمة التي تنتظرنا".

وتابع: "مواجهة غلطة سراي ستكون مختلفة لكنهم هناك شاهدوا مباراتنا ضد دورتموند، أنا واثق أننا سنقطع الخطوة الكبيرة التالية".

في المقابل، يدخل غلطة سراي اللقاء بمعنويات مهزوزة بعد فقدانه 5 نقاط محليا بتعادله مع اسكيسهير سبور صفر-صفر وخسارته أمام ضيفه جنكلربيرليجي صفر-1 في الدوري المحلي، وهو ما دفع المدرب فاتح تيريم إلى انتقاد لاعبيه ومطالبتهم بالصحوة أمام شالكة.

وقال تيريم: "لا أريد أن أشاهدكم على هذه الحالة أمام شالكه"، ويعول الفريق التركي على لاعبيه الجديدين الهولندي ويسلي شنايدر والعاجي ديدييه دروغبا وهما لم ينجحا حتى الآن في وضع بصمتيهما على أسلوب لعب الفريق، بيد أن خبرتهما كبيرة وبإمكانهما قلب نتيجة المباراة في أي وقت، كما إن غلطة سراي يملك في صفوفه لاعبين متميزين في مقدمتهم بطل مباراة الذهاب بوراك يلماظ صاحب 6 أهداف في 6 مباريات في المسابقة القارية حتى الآن، وحميد التينتوب الذي لعب لشالكه بالذات من 2003 إلى 2007، واحد 5 لاعبين من غلطة سراي ولدوا في المانيا ابرزهم لاعب الوسط حميد التينتوب.

ويبحث غلطة سراي عن تحقيق فوزه الثالث خارج القواعد في المسابقة هذا الموسم في سعيه إلى بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ العام 2001.

وقد تشهد مباراة الإياب أجواء غير معتادة إذ يوجد في غيلسنكيرشن العديد من الأتراك الذين اشتروا تذاكر اللقاء بكثرة، وذكرت وسائل إعلام تركية أن لاعبي غلطة سراي سيرتدون قمصانا عليها شعار "إسطنبول 2020" من أجل مساندة عرض تركيا لاستضافة الألعاب الأولمبية في ظل تنافسها مع طوكيو ومدريد.