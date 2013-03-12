دوري أبطال آسيا.. فرصة التعويض بدأت

تسعى فرق الاتفاق السعودي والجزيرة والشباب الإماراتيين والجيش القطري لتعويض خسارتها في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا في انطلاقة مباريات الجولة الثانية الليلة، في وقت تحاول فيه فرق الشباب السعودي ولخويا القطري وتركتور سازي الإيراني وبختاكور الأوزبكي تأكيد أفضليتها التي توجت بانتصارات مهمة في الجولة الأولى والانفراد بالصدارة.

وسيستضيف الشباب الإماراتي بختاور والجزيرة الشباب السعودي فيما يحل تركتور سازي ضيفا على الجيش ولخويا ضيفا على الاتفاق.. وفي مجموعات الشرق يستضيف جينوبك هيوانداي الكوري الجنوبي غوانزوا الصيني متصدر المجوعة السادسة ويستضيف ارواوا الياباني مونجثونغ التايلاندي ويجل اف سي سيول الكوري الجنوبي متصدر الخامسة ضيفا على بوريرام التايلاندي وفيجتالنا الياباني على جيانغ الصيني.

وستتركز الأنظار أكثر على مباراة الجزيرة الإماراتي مع الشباب السعودي على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي والتي سيحاول فيها الفريق السعودي الذي كان كسب الجيش القطري في أولى مبارياته 2-0 تعميق جراح الفريق الإماراتي الذي كان خسر من تركتور الإيراني 1-3، والمباراة فرصة للفريق السعودي لخطف الصدارة منفردا كما أنها فرصة للفريق الإماراتي للعودة للمنافسة.. خاصة وأن خسارة جديدة قد تحوله لمتفرج فيما تبقى من مباريات، وكان الجهازين الفني والاداري في الفريق الإماراتي حاولا إخراج اللاعبين من حالة الإحباط التي انتابتهم بعد التعادل مع دبا الفجيرة متذيل ترتيب الدوري الإماراتي للمحترفين.. وفي المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة أكد مدرب الشباب البلجيكي برودوم أن الفوز سيمنح فريقه دفعة قوية للتأهل للدور الثاني مبديا تخوفه من الإصابات التي يعاني منها الفريق حاليا.. فيما قال لاعب فريق الجزيرة سلطان برغش: "نتمنى تحقيق النتيجة الإيجابية لأننا نمثل دولة الإمارات وليس نادي الجزيرة فقط ونأمل بأن تكون نتائجنا في المنافسات التي نشارك بها على قدر المسئولية، ولتكن البداية من مباراة الشباب".

المتصدر في مواجهة صاحب المركز الأخير

وفي المباراة الثانية للمجموعة الأولى يسعى المتصدر تركتور سازي الإيراني أحكام قبضته على القمة على حساب مضيفه الجيش القطري الذي يقبع في ذيل الترتيب .. ولا تبدو المهمة سهلة لأن الفريق القطري يعرف أن خسارته اليوم ستكون كارثية على أحلامه في تحقيق أنجاز يوازي انجاز جاره السد الفائز بلقب البطولة عام 2011، وسيحاول لاعبو الجيش الحفاظ على فرصهم في التأهل على حساب الفريق الإيراني القوي .. وشدد مدرب الجيش الروماني لوسيسكو على صعوبة وأهمية المباراة مؤكداً أن المنافس من الفرق القوية لأنه يخسر سوى مباراة واحدة فقط في آخر 10 مباريات.. ولكنه أستدرك: "علينا أن نثق في إمكانياتنا جيدا ونتعلم أننا إذا لعبنا بجرأة وثقة يمكن أن نصنع ضغطاً كبيراً على الخصم ولكن إذا بدأنا بخوف سيكون المردود سيئ للغاية بالنسبة لنا، ولذا سنقاتل بكل طاقاتنا من أجل حصد النقاط الثلاث، وأتمنى أن نكون استفدنا من المباراة الأولى التي خضناها قبل أسبوعين مع الشباب السعودي".



من جانبه توقع مدرب تركتور البرازيلي أوليفرا أن يواجهوا خصما قويا.. وقال: "سنواجه خصما قويا ولكن سنلعب بحماس كبير ونحاول الاستمتاع في البطولة الآسيوية التي نسعى خلالها للخروج بأفضل النتائج خاصة أنها المرة الأولى لنا في البطولة".. وتابع: "لم نأت إلى هنا من أجل السياحة أو الاستمتاع بأجواء الدوحة المشمسة ولكن لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء".

فرصة أخيرة

لن يكون أمام الاتفاق السعودي فرصة سوى الفوز على ضيفه لخويا القطري الذي يتصدر المجموعة الثانية .. وكان الاتفاق خسر مباراته الأولى مع بختاكور الذي سيلاقي الشباب الإماراتي .. ويحتل الاتفاق المركز الثالث بفارق الأهداف عن الشباب الأخير مما يعني أنه اذا خسر اليوم فسيكون في وضع صعب خاصة وأن المؤشرات تقول أن الفريق ليس في أفضل حالاته الفنية ويعاني كثيرا .. وهو ما أعترف به مدربه سكورزا الذي قال قبل المباراة: "لا نملك سوى فرصة الفوز فقط لأنه الطريق الوحيد الذي سيبقي على حظوظنا في المنافسة".. واستطرد: "سنكون حريصين على الفوز في المباريات التي تقام على أرضنا مع العمل على اقتناص نقطة خارج الارض لأن عشر نقاط من الممكن ان تنقلنا الى الدور الثاني".

ومن جانبه قال مدرب لخويا البلجيكي غيرتس: "سنواجه فريقا يلعب تحت ضغوط كبيرة بعد خسارته الماضية وهذه الجزئية ستصعب كثيرا من مهمتنا" .. وتابع: "سيكون الخروج بنقطة التعادل خارج الارض مكسبا كبير لنا".

وفي المباراة الثانية في المجموعة يستضيف الشباب الإماراتي باختاكور في مباراة لا يملك فيها الشباب خياراً سوى الفوز كما هو حال الاتفاق.. واعترف مدرب الشباب البرازيلي ماركوس باكيتا أن فريقه يواجه صعوبات تتمثل في ضغط المباريات، لكنه شدد على أنها مشكلة تعاني منها جميع فرق دوري أبطال آسيا، وهي المسابقة التي عادة ما تشهد مواجهات قوية "يضل باختاكور أفضل بدنياً من الشباب، ولهذا سعينا لتعويض هذا الفارق من خلال تدريبات خاصة خضع لها اللاعبين خلال التدريبات الأخيرة، كما أرى أن نتيجة الجولة الثانية لن تكون حاسمة في التأهل، لأنه من الوارد أن يخسر فريق ما في الجولة الأولى والثانية، لكنه يعود في الجولات التالية".

ولم يسبق للفريق الإماراتي أن خسر أمام فريق أوزبكستاني في دوري أبطال آسيا، وهو السجل الذي يتمنى لاعبوه الحفاظ عليه.

وستختتم مباريات الجولة الأولى الأربعاء بثمان مباريات يلعب في أهمها الهلال السعودي مع الريان القطري والنصر الإماراتي مع الأهلي السعودي والعين الإماراتي مع الاستقلال الايراني والغرافة القطري مع سابهان الإيراني.