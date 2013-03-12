دوري أبطال آسيا: الشباب والاتفاق .. يتعثران بالتعادل

خيم التعادل الإيجابي على مباراة الجزيرة الإماراتي مع ضيفه الشباب السعودي بهدف لمثله، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم حسن معاذ فلاته بهدف للشباب في الدقيقة 45، ثم تعادل خميس إسماعيل للجزيرة في الدقيقة 55، قبل أن يتعرض ماتياس ديلجادو لاعب فريق الجزيرة للطرد في الدقيقة 84.

ورفع الشباب رصيده إلى نقاط في المركز الثاني مقابل نقطة واحدة للجزيرة في المركز الرابع الأخير.

وجاء الشوط الأول مثيراً، وشهد العديد من الهجمات المحققة على المرميين، ولكن دون أن ينجح أي من الفريقين في الوصول إلى الشباك.

وأهدر لاعب الوسط البرازيلي مارسيلو كماتشو، فرصة هدف محقق للشباب بعدما انفرد تماماً بالمرمى، ولكنه سدد كرة ضعيفة لم تصل إلى الشباك لحظة خروج حارس الجزيرة من مرماه.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول تقدم الشباب بهدف عن طريق حسن معاذ فلاته بعد مجهود رائع من كاماتشو الذي مر من أكثر من مدافع قبل أن يهدي فلاته تمريرة رائعة وضعته في مواجهة المرمى الخالي، ليسدد بسهولة إلى داخل الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني كثف الجزيرة من ضغطه الهجومي على أمل ادراك التعادل، وبالفعل حصل الفريق على أكثر من فرصة خلال الدقائق الأولى لكنه لم ينجح في استثمارها.

وبعد مرور عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، تمكن الجزيرة أخيراً من إدراك التعادل بأقدام خميس إسماعيل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأهدر كاماتشو فرصة وضع الشباب في المقدمة مرة أخرى من انفراد كامل، ولكنه لم ينجح في وضع الكرة إلى داخل الشباك.

ونشط أداء الشباب مرة أخرى سعياً وراء تسجيل هدف الفوز، ولكن الدفاع الإماراتي ومن ورائه الحارس علي خصيف، لعب دوراً كبيراً في عدم وصول لاعبي الفريق السعودي إلى الشباك.

وكاد البرازيلي ريكاردو أوليفيرا يحرز الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 77 بتسديدة صاروخية مرت مباشرة من فوق الشباك.

وواصل كاماتشو إهدار الفرص السهلة واحدة تلو الأخرى لفريق الشباب عبر تسديداته القوية، التي كادت إحداها تصيب الشباك.

وأشهر الحكم ماتياس ديلجادو لاعب فريق الجزيرة في الدقيقة 84 بسبب الخشونة المتعمدة مع أحمد عطيف.

وأهدر إبراهيما دياكيه فرصة ذهبية لتسجيل هدف الفوز للجزيرة في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة بعدما انفرد بالمرمى تماماً، ولكنه سدد في أحضان الحارس.



الاتفاق ولخويا .. تعادل سلبي



تعادل الاتفاق السعودي مع ضيفه لخويا القطري صفر-صفر، اليوم الثلاثاء، في الدمام في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا في كرة القدم.

وكان الشباب الإماراتي خسر أمام ضيفه باختاكور الأوزبكي صفر-1 اليوم أيضاً في دبي.

يتصدر باختاكور ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد أن كان تغلب على الاتفاق 1-صفر في الجولة الأولى، ويأتي لخويا ثانياً وله 4 نقاط /أكرر 4 نقاط/ من فوزه على الشباب 2-1، مقابل نقطة للاتفاق، وبقي الشباب من دون رصيد.

عجز الاتفاق في الشوط الأول عن خلق أي فرصة حقيقية للتسجيل بسبب سيطرة لاعبي لخويا على الكرة، وخاصة في منطقة وسط الملعب.

حاول لاعبو الاتفاق إيجاد حلول أخرى للتقدم بالنتيجة فاختاروا التصويب البعيد، وكانت المحاولات من زامل السليم ويحيى الشهري القادمين من الخلف، لكن كراتهما افتقدت الدقة.

لم يتبدل الحال في الشوط الثاني، وبان التزام لاعبي لخويا بواجباتهم الدفاعية التي فرضها عليهم المدرب البلجيكي إيريك غيريتس، مع اعتمادهم على الهجوم المعاكس الذي لم يشكل أي خطورة بالغة على مرمى الاتفاق.

وحاول يحيى الشهري بكرة مستخدماً مهارته الفردية، فتقدم بها لكنه صوبها سهلة في أحد المدافعين (64)، وقابل ذلك محاولة من يوسف المساكني الذي أرسل كرة أمسك بها فايز السبيعي (79).

الجيش القطري يعود بالتعادل



فرط فريق الجيش القطري بفوز مهم على ضيفه تركتور تبريز الإيراني وسقط في فخ التعادل 3/3 اليوم الثلاثاء على ملعب أحمد بن علي بنادي الريان ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بالدور الأول لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ورغم الأداء المتميز لفريق الجيش خلال الشوط الأول، خاصة في الهجوم وتهديد مرمى المنافس، كانت نقطة الضعف الفادحة في صفوفه هي خط الدفاع الذي تسبب في قبول الأهداف بسبب سوء التغطية الدفاعية والتمركز الخاطئ، لكن الوضع تغير في الشوط الثاني وظهر الجيش أكثر تنظيماً.

وارتفع رصيد تركتور الإيراني إلى أربع نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على الشباب الإماراتي، وحصد الجيش نقطته الأولى في المجموعة بعد هزيمته أمام الشباب السعودي في المباراة الأولى.

وبادر تركتور بالتسجيل عن طريق فلافيو مانويل في الدقيقة 24 إثر كرة عرضية من زميله جواد كاظميان قابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

ولم يتأخر رد الجيش كثيراً، حيث بذل المهاجم ماهر يوسف مجهوداً كبيراً في صنع هجمة مرتدة سريعة ليصل بالكرة بالقرب من مرمى المنافس ثم مررها لزميله فاجنر رينار الذي لم يجد صعوبة في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 35.

وكان البرازيلي أدريانو قادراً على إنهاء الشوط الأول لصالح الجيش، ولكن كرته ارتطمت بالعارضة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، تقدم تركتور مجدداً بهدف للاعبه المخضرم مهدي صالحي في الدقيقة 51، مستغلاً ارتباك المدافعين داخل منطقة الجزاء.

وتعادل الجيش مجدداً بضربة جزاء حصل عليها فاجنر وسجلها أدريانو في الدقيقة 67، ليعيد المباراة مرة أخرى إلى نقطة البداية.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، سجل فاجنر هدف التقدم للجيش بتصويبة قوية خادعة بعد تمريرة ذكية من زميله ماجد محمد، ولكن الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع شهدت هدف التعادل للضيوف عن طريق البرازيلي سواريز لينقذ فريقه من هزيمة محققة.