برشلونة "يؤدب" ميلان

المصدر: مدريد - د ب أ

قاد المهاجم الأرجنتيني الفذ ليونيل ميسي فريق برشلونة الإسباني لتوديع كبوته وحجز مقعده في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز ساحق وثمين 4/صفر على ضيفه ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، في إياب دور الستة عشر للبطولة.

ولحق برشلونة بقافلة المتأهلين إلى دور الثمانية للبطولة بالفوز 4/2 في مجموع المباراتين، حيث خسر مباراة الذهاب في ميلانو بهدفين نظيفين.

وأنهى برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدفين رائعين سجلهما الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقتين الخامسة و39، ليترجم تفوق فريقه شبه التام في هذا الشوط باستثناء فرصة الفرنسي مباي نيانج مهاجم ميلان التي ارتدت من القائم.

وفي الشوط الثاني، عزز ديفيد فيا فوز برشلونة بالهدف الثالث في الدقيقة 55، ثم اختتم خوردي ألبا التسجيل بالهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ميسي رصيده بهذا إلى سبعة أهداف في البطولة ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري الأبطال هذا الموسم بفارق هدف وحيد خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني والتركي إيدن يلمز نجم غالطة سراي التركي.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف في شباك ميلان الإيطالي إلى خمسة أهداف، علماً بأن أهدافه الثلاثة السابقة كانت جميعها من ضربات جزاء، بينما يواجه النجم الأرجنتيني مشاكل في هز شباك الفرق الإيطالية التي يواجهها فريقه.

غلطة سراي إلى دور الثمانية



قلب غالطة سراي التركي الطاولة على منافسه شالكه الألماني في عقر داره وانتزع منه بطاقة التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم إثر فوزه 3/2 اليوم الثلاثاء على شالكه في مدينة جيلسنكيرشن الألمانية في إياب دور الستة عشر للبطولة.

وحجز غالطة سراي مقعده في دور الثمانية بالفوز 4/3 في مجموع المباراتين، حيث سبق لهما التعادل 1/1 في اسطنبول ذهاباً.

وبدا أن شالكه في طريقه لتحقيق فوز مريح على ضيفه بعدما تقدم لاعب خط وسطه رومان نيوشتاتر بهدف مبكر لأصحاب الأرض في الدقيقة 18.

ولكن غالطة سراي انتفض بشكل رائع وسجل هدفين متتاليين قبل نهاية الشوط عن طريق اللاعبين حميد ألتينتوب وإيدن يلمز في الدقيقتين 37 و42 لينهي الفريق الشوط الأول لصالحه ويحرج شالكه في عقر داره بعدما أصبح الفريق الألماني بحاجة لتسجيل هدفين آخرين على الأقل.

وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي ميشيل باستوس هدف التعادل لشالكه في الدقيقة 63، ولكن هذا لم يكن كافياً ليتأهل الفريق.

ورغم ذلك، أطلق غالطة سراي رصاصة الرحمة على شالكه في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع وسجل أوميت بولوت هدف الفوز 3/2 للفريق التركي ليضاعف من أحزان أصحاب الأرض.