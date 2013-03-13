الشعراوي: شكراً "ليو".. أنت بطل داخل الملعب وخارجه

بدد ستيفان الشعراوي، مهاجم فريق "إيه سي ميلان" الإيطالي، الشكوك حول رفض هداف نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، تبادل القميص معه عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين البارحة في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



واتهمت صحف إسبانية عدة "ميسي" بالغرور والتعالي، بعد رفضه طلب ستيفان الشعراوي هداف "الروسونيري" بالحصول على قميصه عقب نهاية مباراة الإياب بين الفريقين في ملعب "كامب نو"، في الوقت الذي دافعت فيه وسائل إعلام إسبانية أخرى عن ميسي، مؤكدة أنه طلب من "الشعراوي" أن يتبادل معه القميص في ممر الذهاب المؤدي لغرفة تبديل الملابس.



لكن اللاعب الشاب ذا الأصول المصرية، فض الجدال حين كتب على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أريد توضيح ما حصل، ميسي أعطاني القميص في غرفة تبديل الملابس، شكراً ليو، أنت بطل داخل وخارج الملعب"، كما نشر في التغريدة نفسها صورة قميص "ميسي" الذي حصل عليه بعد المباراة.