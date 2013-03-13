حسين عبدالغني: رئيس الأهلي قدم صك براءتي.. ولن أسكت لـ"السعيّد"



اكتفى قائد الفريق الكروي الأول بنادي النصر السعودي حسين عبدالغني بإفادة رئيس نادي الأهلي الأمير فهد بن خالد، التي قدمها مكتوبة للجنة الانضباط، كشاهد إثبات صريح على براءته، وقال: "ما شهد به رئيس الأهلي، هو ما حصل، وهو ما ذكرته في إفادتي، وهو بالنسبة لي صك براءة من كل التهم المفجعة التي اتهمت بها في خطاب الشكوى"، وقال في حديث لبرنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس، على قناة "العربية": "أحترم قرار لجنة الانضباط، لأنه صادر عن لجنة رسمية في اتحاد القدم السعودي، لكنني سأستأنف، وسأسعى لإثبات حقي".



وأضاف: "قلت لبدر السعيد أنك غردت في "تويتر" بوجود عينة إيجابية في اختبار كشف المنشطات، ولم تغرد حين ظهرت عينة الكشف إيجابية للاعب آخر، قلت له رأيي بكل صراحة، ولا أرى في ذلك إساءة، خصوصاً أن مقارنتي كانت بين حالتين تم التعامل معهما أمام الجميع بطريقتين مختلفتين، ولن اقل ما قلته الا لأن السعيد اعترف بأن الحساب الموجود في "تويتر" هو حسابه الشخصي".



وعن الجملة التي قالها عبدالغني لأمين عام لجنة المراقبة على المنشطات السعودية وأدين بسببها، وهي "انت هلالي"، أوضح لاعب النصر: "لا أرى تشكيكاً في نزاهة بدر السعيد حين أقول له: انت هلالي، تحدثت معه بعد أن غرد بأسلوب أراه غير جيد وفيه مبالغة وكأنها فرحه بإيقاف عباس، وهو مالم يحصل حين أوقف غيره من اللاعبين".



وتوعد حسين عبدالغني لجنة الرقابة على المنشطات باللجوء الى القضاء، لاسترداد حقه من التهم التي نسبت اليه في شكواها، وتحديداً ما يتعلق بإقحام اسم رئيس هيئة اعضاء شرف نادي الاهلي الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز، في القضية، والتقول عليه بما لم يقله، وأوضح: "الأكيد أنه تمت الإساءة لي، ولم يأخذ احد حقي، لكنني لن اسكت لهم"، وتابع: "سأرفع خطاب استئناف حول القضية، لأن الموضوع أخذ أبعاد كبيرة وصور للآخرين أني تهجمت على السعيد بألفاظ خارجه عن الروح الرياضية والاخلاق، وهو ما كان سبباً في الهجوم عليّ طوال الفترة الماضية عبر وسائل إعلام، قبل يتضح الآن أنه محض افتراء، وعليه سوف اتخذ الإجراءات اللازمة لاسترد حقي ممن كانوا سبباً في الإساءة لي".



بيان أهلاوي.. يستنكر ويرفض

إلى ذلك أصدرت إدارة نادي الأهلي بياناً صحفياً مقتضباً حيال قضية لجنة المنشطات ولاعب نادي النصر حسين عبدالغني وما تم تداوله في معرض الردود بين الطرفين وورود اسم رئيس هيئة أعضاء الشرف الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز في ثنايا هذه البيانات الصحفية وقرار لجنة الانضباط المبني على خطاب لجنة المنشطات التي أوردت اسمه، وأكدت الإدارة الأهلاوية في البيان "رفضها التام للزج باسم الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز في مثل هذه القضايا وعدم علاقته باللجنة لما عرف عنه من بعد تام عن تراكمات الأحداث الرياضية خارج الشأن الأهلاوي"، وأضافت: "الأمير خالد رجل رياضي محنك وحريص على دفع عجلة الرياضة السعودية وكرة القدم على وجه الخصوص من خلال دعمه للنادي الأهلي ومعروف بحكمته وعلاقاته المتميزة مع جميع أطراف الوسط الرياضي وذكر اسمه في هذه القضايا يعد أمراً مرفوضاً تماماً لعدم وجود ما يستوجب الحديث عن علاقته باللجنة في ظل أن هذا الأمر غير موجود على أرض الواقع"، وتأمل إدارة الأهلي - بحسب البيان - "أن يتم تحري الدقة في مثل هذه التناولات التي تخص أحد رجالات الرياضة السعودية الذي قدم خدمات جليلة وكبيرة لها ومن واجبنا جميعاً النأي به عن قضايا لا صلة له بها".