200 مليون يورو لكل نادٍ أوروبي يلعب في الدوحة

كشفت جريدة "التايمز" البريطانية أن دولة قطر تعتزم عرض مبلغ 200 مليون يورو على عدد من نوادي كرة القدم الأوروبية المشهورة من أجل استقطابها للمشاركة في مباريات ستجري في الدوحة عام 2015 وستتنافس فيها أندية قطرية وخليجية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "رابطة الحلم الكروي" التي تم تأسيسها في قطر ستعمل على تنظيم دوري لكرة القدم على غرار "دوري أبطال أوروبا" و"كأس العالم للأندية"، وستعلن الشهر المقبل عن خطط لاستقطاب أندية عالمية كبرى من أجل المشاركة في دوري لمباريات كرة القدم تشارك فيه 24 فرقة خليجية ويقام مرة واحدة كل عامين.

وتقول الصحيفة إن هذه الخطوة القطرية تمثل "المرحلة الأخيرة من محاولة قطر تحويل نفسها إلى لاعب دولي مهم في عالم كرة القدم"، واعتبرت الصحيفة البريطانية أن ما تقوم به قطر يمثل تأسيساً لمركز قوة جديد في عالم كرة القدم سيهدد "فيفا" التي تمثل الجسم الذي يحكم اللعبة في العالم، و"يويفا" وهو الجسم الأوروبي الموازي لـ"فيفا".

وقالت "التايمز" إن ناديي مانشستر يونايتد وبرشلونة من بين المرشحين لتلقي العرض القطري من أجل أن يلعبا في الدوحة عام 2015.

وبحسب الخطة فإن أربعة نوادٍ إنكليزية من بين النوادي الأكثر شعبية والأكثر احترافاً في العالم ستتلقى العرض القطري أيضاً.

وتقول الصحيفة البريطانية إن قطر حريصة على الفوز بدعم كامل من اتحاد أندية أوروبا (ECA) وذلك في إطار كفاحها مع "فيفا" و"يويفا".

وفي حال نجحت الفكرة التي تخطط لها قطر فإن أول مباراة في هذا الإطار ستكون في صيف عام 2015، وستكون بذلك قد نجحت قطر في تغيير وجه عالم كرة القدم، وليس فقط توسيع الهوة بين الأندية الغنية وغيرها من الأندية.

وبالمبالغ الضخمة التي ستدفعها قطر للأندية الأوروبية ستصبح الأموال التي يتقاضونها من دوري أندية أوروبا مجرد مبالغ صغيرة، حيث كان نادي تشلسي قد حصل على 47.3 مليون جنيه استرليني عندما فاز بكأس دوري أندية أوروبا خلال الموسم الماضي، فيما بلغت إجمالي تكاليف الدوري الأوروبي 595 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة "التايمز" فإن المبالغ التي ستدفعها قطر للأندية الأوروبية ستجعل المباريات التي سيخوضونها في الدوحة تحتل مقدمة أولوياتهم، وستتغلب في أهميتها على الدوري الأوروبي وكذلك على المنافسات المحلية التي يجري تنظيمها في كل دولة على حدة سنوياً.

وتأتي الفكرة القطرية لعام 2015 لتكون تمهيداً لاستضافة قطر نهائيات كأس العالم المقرر أن تقام في الدوحة عام 2022، في الوقت الذي تشير فيه كل الدلائل على أن الدوحة ستصبح رقماً صعباً ومهماً في عالم كرة القدم.