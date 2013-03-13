ميسي: كنا بحاجة إلى مباراة كهذه في كامب نو

- أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الأربعاء، بعد الفوز الكبير على ميلان الإيطالي 4- صفر أمس، أن نادي برشلونة بكافة المنتمين إليه كان بحاجة إلى مباراة كهذه .

وأضاف أن الأيام التي سبقت اللقاء شهدت ثقة كاملة في القدرة على تعويض الخسارة ذهابا.

وأكد على موقعه بشبكة "ويبو" الصينية للتواصل الاجتماعي "يا لسعادتي! كنا نعرف أننا قادرون على ذلك. كنا بحاجة إلى مباراة كهذه في كامب نو. لقد قدمنا مباراة رائعة".

وبعد تعرضه لانتقادات في المباريات الأخيرة، أبدى ميسي سعادته عقب الهدفين اللذين سجلهما في الفوز على ميلان، ليساعد الفريق على تعويض خسارته ذهابا صفر -2 .

وتأهل برشلونة بفضل هذا الفوز إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

