"العرّاف" بيكيه يحتفل بالرباعية مع شاكيرا و"ميلان"

حرص مدافع برشلونة الدولي الإسباني جيرارد بيكيه على الاحتفال باكتساح فريقه لميلان الإيطالي والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنشر صورة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تجمعه بالمغنية الكولومبية "شاكيرا" وطفلهما الرضيع الذي يحمل اسم "ميلان".

وظهر بيكيه وشاكيرا، بحسب الصورة التي نشرها في "تويتر"، مبتسمين فوق مدرجات ملعب "كامب نو"، الذي شهد ملحمة الفوز على ميلان وقلب التخلّف في مباراة الذهاب بهدفين إلى فوز بأربعة أهداف.

وخطف المدافع الإسباني الأنظار قبل المباراة حينما أكد قدرة برشلونة على قلب الطاولة تماماً فوق ميلان والفوز بنتيجة كبيرة، وقال إن فريقه يستطيع الرد على هدفي الفريق "اللومباردي" بأربعة أهداف في مباراة الإياب، وهو ما تحقق بالفعل.

وحرص بيكيه على تحفيز جماهير فريقه، مؤكداً أن عليهم الثقة بقدرة لاعبيهم على المضي قدماً في البطولة الأوروبية، لكنهم يحتاجون التشجيع والمؤازرة، ووجه حديثه لهم قائلاً: "نريد 90 ألف مشجع في كامب نو يؤمنون بقدرتنا على الفوز والتأهل لربع النهائي، من لا يثق بذلك فليتنازل عن تذكرته لشخص آخر".

ويبدو أن تصريحات بيكيه كان لها مفعول السحر على الجماهير واللاعبين على حد سواء، إذ ظهر جميع زملائه بصورة ممتازة خلال المباراة وتمكّنوا من الفوز بنتيجة عريضة، فيما لم يتوقف مشجعو برشلونة عن دعم اللاعبين طوال أحداث المباراة.

وأكد مدافع مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق بعد اللقاء أن فريقه لعب مباراة كبيرة وخيّب آمال البعض ممن كانوا يتمنون خسارة برشلونة، مشدداً على أن رهانه على الجماهير كان صائباً، حيث تحمّس اللاعبون كثيراً بفعل التشجيع الذي وجدوه منذ صافرة البداية حتى النهاية.

إلى ذلك، قال لاعب وسط برشلونة الدولي سيرخيو بوسكيتش عقب المباراة، إن فريقه "أغلق الأفواه" التي دأبت على التقليل من شأن "البلاوغرانا" خلال الفترة الماضية بعد الهزيمتين اللتين مُني بهما من ريال مدريد والسقوط أمام ميلان في مباراة الذهاب.

وأضاف بوسكيتش الذي لعب دوراً محورياً في الفوز البارحة، أن الحظ جانب فريقه في المباريات الأخيرة قبل أن يعود زملاؤه لمستواهم الحقيقي ويخرجون بانتصار عريض على الفريق الإيطالي، مقدماً شكره لكل من دافيد فيا وليونيل ميسي اللذين لعبا دوراً مهماً في تسجيل الأهداف.