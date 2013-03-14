دوري أبطال آسيا: الأهلي تصدّر.. والهلال صار أخطر

قاد المهاجم العماني عماد الحوسني، الأهلي السعودي، وصيف بطل النسخة الماضية إلى فوز مهم على مضيفه النصر الإماراتي 2-1، اليوم الأربعاء، في دبي، وضعه في صدارة المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.



وسجل الحوسني هدفي الأهلي في الدقيقتين 17 و36، بعدما كان النصر افتتح التسجيل عبر الياباني تاكايوكي موريموتو (12).

واستغل الأهلي فوز الغرافة القطري على المتصدر السابق سيباهان الإيراني 3-1، اليوم أيضاً، ليصعد إلى صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، في حين بقي النصر أخيراً بلا رصيد.



وجدد الأهلي فوزه على النصر بعدما كان هزمه في النسخة الماضية من البطولة 1-2 في دبي و1-3 في جدة.



شهدت بداية المباراة أحداثاً مثيرة، بدأت بعدما سنحت للأهلي فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل حين مرر النشيط البرازيلي فيكتور سيموس كرة إلى عبدالرحيم الجيزاوي سددها قوية أبعدها حارس مرمى النصر أحمد شامبيه، ومن ثم ارتدت إلى الجيزاوي نفسه فسددها هذه المرة بعيداً عن المرمى (9).



وبعد دقيقة واحدة سدد عماد الحوسني كرة خادعة طار لها شامبيه وأبعدها ببراعة إلى ركنية (10).



عاقب النصر الفريق الضيف على فرصه المهدرة بتسجيله هدف التقدم إثر عرضية من خميس العيماني قابلها البرازيلي برونو سيزار برأسه، لكن حارس الأهلي عبدالله المعيوف أبعدها إلى ركنية لعبها الإيطالي جوزيبي ماسكارا ووصلت إلى موريموتو فسددها مباشرة خدعت المعيوف ودخلت مرماه (12).



وسرعان ما أدرك الأهلي التعادل بعد تمريرة متقنة من منصور الحربي إلى الحوسني الذي سدد كرة قوية عجز شامبيه عن صدها (17).



وأصيب النصر بضربة قوية بعد طرد لاعبه البرازيلي ليوناردو ليما ببطاقة حمراء مباشرة إثر خشونته على الكولومبي بولومينو، ليكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين (27).



وسجل الحوسني الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة رأسية من سيموس طار لها المهاجم العماني أيضاً ووضعها برأسه في المرمى (36).

وكاد النصر يدرك التعادل، لكن رأسية الدولي حبيب الفردان إثر ركنية من ماسكارا أصابت العارضة (41).



وأكمل حارس النصر شامبيه تألقه وأبعد ببراعة كرة الحوسني الرأسية الذي كان تماماً بمواجهة المرمى (54).



حاول النصر انتزاع نقطة على الأقل في الدقائق المتبقية، ورغب الأهلي في زيادة الغلة دون أن ينجحا في ذلك، لتنتهي المباراة بفوز ثمين للفريق الضيف وضعه في الصدارة.

الهلال يفوز على الريان



نجح الهلال السعودي في الفوز على الريان القطري 3-1، اليوم الأربعاء، في الرياض ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا في كرة القدم.

سجل أهداف الهلال ياسر القحطاني (57 و74) ومحمد الشلهوب (87)، وأحرز هدف الريان حامد إسماعيل (86).



وكان الاستقلال الإيراني فاز على ضيفه العين الإماراتي 2-صفر، اليوم أيضاً، في المجموعة ذاتها.



يتصدر الاستقلال ترتيب المجموعة بعد الجولة الثانية برصيد 4 نقاط، يليه الهلال والعين ولكل منهما 3 نقاط، مقابل نقطة واحدة للريان الأخير.



شهدت بداية الشوط الأول حذراً من الفريقين على مستوى الاستحواذ على الكرة في منطقة المناورة التي كثرت فيها الأخطاء في التمرير من الهلال في الدقائق العشر الأولى بسبب الضغط المباشر على حامل الكرة من جانب الريان، ولكن سرعان ما عاد الهلال لتنظيم صفوفه وأخذ زمام المبادرة الهجومية بعد التهديد الأول لصالح الضيوف من تسديدة فرنانديز، تلتها سلسلة هجمات هلالية منظمة من ياسر القحطاني والبرازيلي ويسلي لوبيز ونواف العابد الذي أحدث الفارق من الجهة اليسرى.



ووضح من خلال شوط المباراة الأول الاستحواذ الهلالي ومحاولات لاختراق التكتل الدفاعي للريان، لتتوالى الفرص والضغط الهلالي على مرمى عمر باري، وأبرزها تصدي العارضة لرأسية البرازيلي أوزيا، ثم كانت تسديدة لماجد المرشدي أبعدها الحارس لركلة ركنية.



ومع انطلاقة الشوط الثاني مارس الهلال ضغطاً كبيراً على ضيفه، وتوالى معه إهدار الفرص خصوصاً عبر القحطاني ولوبيز، فيما اعتمد الريان على دفاع المنطقة الكامل والهجمات المرتدة.



أولى الفرص الهلالية الضائعة كانت من نواف العابد الذي وجد نفسه مواجهاً لباري، لكنه أرسل الكرة خارج المرمى وسط دهشة الجميع.



وشهدت الدقيقة 57 هدف الهلال الأول من رأس ياسر القحطاني الذي ارتقى لعرضية الشلهوب، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 74.



قلص الريان الفارق بهدف حامد إسماعيل (86)، لكن الشلهوب أكد تفوق الهلال في هذه المباراة بإضافة الهداف الثالث بعد دقيقة واحدة.