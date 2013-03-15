الأندية وإهدار المال العام

إيرادات الأندية من الاستثمارات وعقود الرعاية تقدر بملايين الريالات. والأندية تشرف عليها إدارات جاءت عن طريق الانتخاب من قبل الجمعيات العمومية، وبما أن هذه الجمعيات هي من أوصلت المرشح لكرسي الرئاسة فهل تملك هذه الجمعية الحق القانوني في محاسبة الرئيس وأعضاء إدارته عندما يكون هناك سوء نتائج أو إهمال وتسيب في إدارة منظومة النادي مثل طرح الثقة والإطاحة بالمجلس؟ لماذا لا يلزم اتحاد الكرة إدارات الأندية المنتخبة بتقديم تقرير«مالي وآخر فني في كل نهاية موسم لأعضاء الجمعية العمومية؟ طبعا المصيبة إذا ما ذكرته موجود في اللوائح والأنظمة ولكنه لا يطبق.



من المعروف أن كل من يتقدم لرئاسة ناد يقدم ملفه الانتخابي وخططه التي ينوي تنفيذها أثناء ولايته الرئاسية في النادي لكن ما نلمسه على أرض الواقع وبعد وصول هذا المرشح لمنصب الرئاسة يصبح ملفه الانتخابي وخططه التي أعلن عنها من الماضي مع كان وأخواتها. فمن المسؤول عن إلزام هذا الرئيس بتطبيق برنامجه الذي أعلنه لأعضاء الجمعية وتم اختياره بناء على ذلك البرنامج الذي قدمه أو سحب الثقة من المجلس؟



وحتى لا نتجنى فهناك بعض من رؤساء الأندية يدفع ويدعم النادي من ماله الخاص وبالتأكيد هذا الرئيس خارج إطار حديثنا هذا.

لكن من يتقلد منصب الرئاسة وهو يعتمد كل الاعتماد على إيرادات النادي الاستثمارية والهبات الشرفية فهنا مربط الفرس ومكمن الخلل. يجب أن يكون هذا الرئيس تحت إشراف ورقابة الجمعية العمومية باستمرار فصرف إيرادات النادي الاستثمارية التي تتجاوز عشرات الملايين دون حسيب أو رقيب ويصاحبها سوء في النتائج وتدهور في وضع النادي بشكل عام لا يخدم المصلحة العامة. والأدهى والأمر أنه مع صرف هذه الملايين تجد رواتب العاملين بالأندية واللاعبين متأخرة لأكثر من عدة أشهر. ألا تقع الإدارات التي تهدر عشرات الملايين بدون أي فائدة فنية وتؤجل مستحقات منسوبي النادي لعدة شهور تحت طائلة إهدار المال العام؟



مشكلاتنا الكروية خرجت عن الإطار الفني وأخذت منحنى آخر خارج الميدان وأثرت سلبا على مستويات ونتائج الفرق والمنتخبات.

الأندية تتنافس فيما بينها على استقطاب اللاعبين المحليين وتدخل في مزايدات للظفر بصفقة تكلف خزينة النادي ملايين الريالات وفي الوقت نفسه تجد تلك الأندية لم تسلم رواتب لاعبيها لأكثر من أربعة شهور.



الغريب أن الملايين تغيب عندما يحين وقت صرف رواتب اللاعبين وتظهر عند الصفقات فقط!

أنديتنا تعاني من عدم تطبيق الإدارة المثالية الحديثة للأندية، تصدر الفتح لدوري المحترفين والاقتراب من خطف اللقب متقدما على أندية تجاوزت ميزانيتها المئة مليون يجعلنا نتوقف كثيرا لنعيد النظر في كيفية إدارة الاندية وتجهيز كوادر إدارية كروية تستطيع مساعدة الإدارات المنتخبة في تسيير أمور الأندية بالطرق المثلى.



للأسف أموال الأندية تهدر بطريقة لم يسبق لها مثيل، إدارات بعض الأندية تتصرف فى الإيرادات والدعم من الشركات الراعية وغيرها وكأنها تتصرف فى أموالها الخاصة،

في كل ناد مدير للاحتراف يكون مرجعه الأساسي لجنة الاحتراف وعليه لماذا لا يكون هناك مراقب ومدقق مالي في الأندية تكون رابطة المحترفين والجمعية العمومية للمجلس الشرفي مرجعه الأساسي.



أليس فشل الأندية في المنافسات القارية إضرارا بالاستثمار الرياضي ومستقبله. لماذا لا يتم إشراك الشركات الراعية في إدارات الأندية؟

خلوديات

- في الوسط الرياضي أكثر من ثرثار أحدهم يتميز بأنه لا يقرأ.. وإذا قرأ لا يفهم وإذا فهم لا يستوعب.

- إذا استمر إخفاق الإندية آسيويا سيتلاشى رويدا رويدا الاستثمار الرياضي.



*نقلاً عن "عكاظ" السعودية.