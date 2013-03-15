المسألة مسألة ثقافة..!

* أكمل كل من العين والنصر مسلسل السقوط الجماعي لفرقنا في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد أن سجلت الجولة الثانية خسارة الشباب والنصر والعين، بينما اكتفى الجزيرة بنقطة التعادل، لتكون المحصلة النهائية لفرقنا الأربعة في هذه الجولة لم ينجح أحد، صاحبها أداء لم يكن بمستوى الطموح، خاصة بالنسبة إلى فرقنا التي سقطت على أرضها وبين جماهيرها.



* المسألة ليست مسألة فوارق فنية ولا علاقة لها بالإمكانات، ومشكلتنا الأساسية تكمل في ثقافة التعامل مع البطولات الخارجية، فضعف ثقافتنا حول هذه الجزئية دفع بالكثير من إدارات الأندية وحتى الجماهير إلى أن تتعاطى مع البطولات الخارجية بدرجة أقل أهمية، في حين أن الأولوية كلها تذهب للمسابقات المحلية، وهذا واقع ولا يمكن التنكر أو التنصل منه، ولدينا من تلك الأمثلة الكثير، ويكفي أن جماهيرنا تحرص على حضور المباريات المحلية أكثر من حرصها على التواجد خلف الفريق في مهمته الخارجية، ومنظر المدرجات الخالية في مدرجات الشباب والنصر وحتى الجزيرة في الجولة الأخيرة يؤكد تلك الحقيقة.



* وحتى نكون أكثر إنصافاً عندما نتحدث عن هذه الجزئية نجد أن الاستثناء الوحيد من المنظومة متمثل في فريق العين، فهو الوحيد الذي كان ولايزال أكثر إقناعاً عن بقية الفرق الإماراتية عندما يتواجد خارجياً، والسبب في ذلك وجود إدارة حريصة على زرع ثقافة المنافسة الخارجية ورفع سقف الطموحات لأبعد مما هو محلي، ولهذا نجد العين في المناسبات الخارجية مختلفاً عن الآخرين، وحتى في حالة الخسارة كما حدث في المباراة الأخيرة أمام الاستقلال الإيراني، حيث كانت شخصية الزعيم حاضرة من خلال التواجد القوي والمؤثر، وبالتالي فإن الخسارة عندما تحدث بتلك الصورة تعتبر طبيعية.



* مسألة زرع ثقافة المنافسة الخارجية بالنسبة إلى أنديتنا لا يمكن أن تتحقق بعيداً عن دور إدارات الأندية، وعندما نتحدث عن فرق بحجم الشباب والنصر أو الجزيرة فإننا بذلك نتحدث عن فرق لها ما لها من التاريخ، ويكفي أن فريق الشباب صاحب أول إنجاز خارجي لأندية الإمارات في بطولة التعاون قبل ما يقارب 30 عاماً، وبالتالي من كان بإمكانه تحقيق الألقاب والبطولات قبل ثلاثة عقود من الزمن قادر على تكرارها إذا وجدت الإدارات التي تمنح الأولوية للمشاركات الخارجية على المحلية.

كلمة أخيرة



* نرفض تشبيه أنديتنا على أن سقف طموحاتها محلي وأن دورها لا يتعدى الحضور الشرفي في المناسبات الخارجية .. وإدارات الأندية هي التي تتحمل مسؤولية رفع سقف الطموحات من المحلية للخارجية .. المسألة مسألة ثقافة.



نقلاً عن صحيفة "الرؤية".