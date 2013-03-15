بلاتر: بلاتيني يفكر مثل القذافي

عارض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جوزيف سيب بلاتر، فكرة رئيس الاتحاد الأوروبي، الفرنسي ميشال بلاتيني، للعبة بتنظيم نهائيات "يورو 2020" في 13 بلداً، بدلاً من دولة واحدة أو دولتين فقط. وأشار رئيس "فيفا" إلى أن هذا المقترح يذكّره بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ويريد بلاتيني تنظيم نهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم لسنة 2020 في 13 مدينة من مختلف بلدان القارة العجوز، وهو الاختيار الذي لا يلقى الإجماع لدى مسؤولي الهيئات الرياضية الدولية على غرار رئيس "فيفا"، جوزيف بلاتر.

وقال بلاتر لصحيفة "كيكر" الألمانية: "يجب تنظيم دورة رياضية دولية في دولة واحدة فقط حتى تكون للمسابقة هويتها الخاصة وتجلب إليها حماس الجماهير، أما يورو 2020 فقد تم تشتيتها. لا يمكن أبداً أن نسمي هذه الدورة ببطولة أوروبا، لأنها ستكون من دون روح ومن دون قلب".

وبحسب بلاتر فإن فكرة بلاتيني ليست جديدة، إذ سبقه في ذلك الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذي كان قد اقترح تنظيم مونديال 2010 في 53 دولة إفريقية.

وكشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن القذافي قال له إنه "يجب أن تقام مباراة واحدة في كل بلد من البلدان الإفريقية الـ53، وإن اللقاء النهائي يجري بدولة جنوب إفريقيا، فأجبته أن الفكرة مستحيلة".



يذكر أن ليبيا كانت قد انسحبت من سباق الترشح لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2010 قبل إعلان "فيفا" عام 2004 عن اختيار جنوب إفريقيا لتنظيم الدورة.