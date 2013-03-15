تشافي برشلونة.. أنقذهم من حالة الضياع

زعمت صحيفة "الكونفيدينسيال"الإسبانية، أن تشافي هيرنانديز، صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني، قد تولى مهمة الإشراف على فريقه الكاتالوني خلال مباراة فريقه أمام "إيه سي ميلان" الإيطالي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن ظهير أيمن الفريق الكاتالوني دانييل ألفيس، أن زميله في الفريق تشافي هيرنانديز قد تقمص شخصية المدير الفني للفريق بطلبٍ من تيتو فيلانوفا مدرب برشلونة الحالي، الذي سيعود لممارسة مهامه على رأس الإدارة الفنية للفريق في 25 مارس/أذار المقبل، وذلك بعد رحلة علاجية قضاها في مدينة نيويورك الأمريكية منذ يناير/كانون الثاني الماضي، إثر العملية الجراحية التي أجراها قبل نحو ثلاثة أشهر لاستئصال ورم سرطاني في الغدة اللعابية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيلانوفا قد منح تشافي قيادة الفريق بشكل كامل، سواء على الصعيد الفني أو النفسي، إذ قاد تدريبات الفريق قبيل قمة ميلان المرتقبة، كما أكدت الصحيفة أن المدرب الإسباني قد كلف تشافي بمواصلة مهمة العمل في تدريب الفريق لحين عودته من الرحلة العلاجية في نيويورك، والتي تتزامن مع مباراة الفريق أمام سيلتا فيغو على أرضية ملعب "بالايدوس" لحساب الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وبحسب الصحيفة، فإن متوسط ميدان برشلونة، سيغيب عن مواجهة رايو فاليكانو، الأحد المقبل، في الدوري المحلي، بعد إصابته في فخذه اليمنى خلال مباراة ميلان، نتيجة تراكم الإجهاد، على أن يكون متواجداً في المباراة كمدرب للفريق في آخر اللقاءات التي سيقودها الفريق دون فيلانوفا.

ويبدو أن فيلانوفا قد أبدى ثقته بصانع ألعاب البارسا من أجل انتشال فريقه من حالة الضياع التي آلمت الفريق في الآونة الأخيرة بعد الكوارث الثلاث التي حلت به، بدءاً من الخسارة أمام الفريق الإيطالي بهدفين انتهاء بالهزيمة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد مرتين خلال أسبوع واحد، بنتيجة 1-3 في "كامب نو" في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، قبل أن يتلقى منه صفعة جديدة بالخسارة 1-2 في ملعب "سانتياغو برنابيو" بالليغا، حيث كان له ما أراد وحقق فريقه نتيجة الفوز برباعية نظيفة، وأحيى آماله من جديد نحو نيل اللقب القاري للمرة الثالثة في خمس سنوات.

وفي حال صحة كلام الصحيفة الإسبانية، فإن تشافي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق حلم الرئيس السابق لبرشلونة خوان لابورتا، الذي توقع في وقت سابق خلال مقابلة مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية أن يتولى تشافي تدريب "البلاغرانا" عند اعتزاله.