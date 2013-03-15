نادي روما لمستثمر خليجي: أنت لا تدفع.. لا نريدك

أعلن نادي روما الإيطالي فشل صفقة الاستثمارات الخليجية في فريق العاصمة لعدم القدرة على ضخ الأموال في خزينة النادي.

وكان روما أعلن الشهر الماضي الموافقة المبدئية على تلقي دفعتين ماليتين تبلغ قيمة الواحدة 50 مليون يورو من قبل القطري عدنان عادل عارف القدومي الشتيوي، ليصبح أحد المالكين الرئيسيين في النادي قبل نهاية مارس/أذار الحالي.

وجاء في بيان النادي الإيطالي: "استكمالاً للبيان الصادر في 24 فبراير الماضي من قبل "AS Roma SPV LLC" وبعد الإعلان عن الاتفاق المبدئي مع عدنان عادل عارف القدومي بشأن دخوله وانضمامه إلى المجموعة المستثمرة المالكة لأغلبية الأسهم المسيطرة على النادي، وبعد منحه مهلة حتى تاريخ 14 مارس 2013، تبين أن المستثمر لا يمتلك السيولة الكافية لتمويل الاستثمار، ولا يوجد هناك أي اتفاق على تمديد الموعد النهائي، ما يعني أن الاتفاق المبدئي مع هذا الشريك أصبح باطلاً، وأن الصفقة تعتبر لاغية".

وأشارت تقارير إلى أن الاستثمار سيهز مجلس إدارة النادي، وأن الأمريكي جايمس بيلوتا، المالك الجزئي مع توماس بينيديتو وريتشارد داموري، كان سيصبح المالك المباشر بنسبة بين 50 و60%.

لكن روما أعلن أن الصفقة لن تتم بعد الفشل في الحصول على الأموال: "من المؤسف أن الصفقة لم تتحقق، لكن ذلك لن يؤثر في صحة الفريق. كما هو الحال دائماً فإن المالكين والإدارة ملتزمون بتعزيز امتياز روما بغية تقديم فريق كبير لجمهورنا الوفي ولشعب روما".

وكان المستثمر القطري الجنسية والمولود في الأردن، والذي يقيم في إيطاليا منذ 25 عاماً، قال في أول تصريح له بعد إعلان النادي عن وجود اتفاق معه لزيادة الاستثمار في الفريق: "صحيح أننا ما زلنا في وسط المفاوضات، لكن هذا لا يمنع أنني عاشق كبير لنادي روما ولكرة القدم الإيطالية، وهذا العشق هو الذي يدفعني لإتمام الصفقة بأسرع وقت".

وتردد أن الاستثمار كان يسعى في المقام الأول لبناء ملعب جديد لـ"جيالوروسي"، الذي يعتمد الملعب الأولمبي راهناً في مبارياته مع غريمه لاتسيو.

وأشار النادي إلى أنه سيركز الآن على العمل مع مصرف "يونيكريديت" الإيطالي، بالإضافة إلى صفقة جديدة مع الصانع الرياضي "نايكي".