ـ بترول ميسي.. والعلاقات

** يجبرك ميسي ورفاقه أن تجعل من كرة القدم «وجبة كاملة المتعة» .. تتلهف لموعدها .. وتلغي كل شيء كرما لعيونها..

** هم من جعلوا من كرة القدم حضارة.. وخلقوا من اللعبة استثمارا يضاهي استثمارات الذهب والبترول..

** هم من رفضوا أن يتوقف المجد الكروي عند المعجزة مارادونا والظاهرة بيليه..

** هم من ألغوا في أكثر المناسبات كلمة «مستحيل».. ليفرضوا متعة قهر المستحيل..



** وأنا أشاهد ميسي وفيا وتشافي وانييستا في ليلة الإعجاز الكروي وهم يذلون فريقا عريقا.. أو كان عريقا إلى تلك المباراة اسمه الميلان.. أدركت وأنا أتابع كل هدف لحظة بلحظة مدى ما يستطيع أولئك النجوم إيجاده وصناعته من جذب الكل إلى كرة القدم وما يخلقونه من متعة وفن فطري يجعل من تلك «الجلدة» أكبر استثمار في القرن الحالي..



** فلو أتينا بسعري ميسي برشلونة ورنالدو ريال مدريد فقط ووازيناهما بميزانية دول لفاقاها بملايين..

** والسؤال الذي لن تجد له إجابة أو أنك من الممكن أن تجدها بشكل ساخر.. متى سنجد أمثال ميسي ورونالدو في ملاعبنا؟!

** ولنكون أكثر واقعية ونسأل.. كيف تظفر فرقنا وملاعبنا بلاعبين «يمتعون» .. ويكونون استثمارا قويا منا للخارج..

** وفي اعتقادي أن من أهم الشروط أن نوجد المعادلة الصحيحة بين الفكر والرغبة والمال..

** حينها حتما سنظفر بما يرضي طموحاتنا.. ويساعد على بزوغ لاعبين نفخر بهم في الخارج قبل الداخل..

خارج المرمى



** تسمو الإنسانية بسمو العلاقات والتواصل.. ومن تلك العلاقات ما يشعرك بالطمأنينة والأمل ويشجعك على بذل المزيد من الإيجابية في التعامل والعمل والاجتهاد على أن تكون الصورة ناصعة ومبهجة للغير ولك أنت شخصيا ما يعني أن تجعل الأمل والتفاؤل نبراسا يضيء لك المستقبل الذي لا تخشاه في ظل إخلاصك وحرصك على رفعة وسمو تلك العلاقات..



** ومن العلاقات أيضا ما يخيفك في كل الأحوال ويحبطك في أغلبها.. ليزرع الازدواجية والتشتت الذي قد يؤثر على أغلب تعاملاتك وتفكيرك في صاحب تلك العلاقة إن كان معك أو ضدك.. يحب لك الخير أو العكس..



نقلاً عن صحيفة "عكاظ".