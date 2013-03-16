أنشيلوتي: أمام برشلونة نحتاج إلى "الشجاعة" وليس "الحافز"

اعتبر مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن فريقه يملك حظوظ التأهل عندما يلاقي برشلونة الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مطلع الشهر المقبل.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي: "نملك فرصنا.. برشلونة فريق خطير وفي غاية القوة، لكن من المثير التحضير لهذه المواجهة ولا نزال نملك جميع فرصنا. لا يوجد فريق غير معرض للخسارة".

وتابع مدرب ميلان الإيطالي السابق: "على الورق من الطبيعي القول إن برشلونة وريال مدريد هما أقوى فريقين في العالم، لكن جمالية كرة القدم تكمن في أن الفريق صاحب الإمكانات الأضعف يملك حظوظ الفوز وجميع الأمور ممكنة". وتابع: "لن يكون الحافز مشكلة في هذه المباراة بل الشجاعة، نحن بحاجة إلى الشخصية".