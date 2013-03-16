تصفيات مونديال 2014: إسبانيا بلا كاسياس وبويول وتوريس

قرر مدرب المنتخب الإسباني، فيسنتي دل بوسكي، استبعاد قائد برشلونة كارليس بويول ومهاجم تشلسي فرناندو توريس من التشكيلة المدعوة لمواجهة فنلندا وفرنسا في 22 و26 الحالي على التوالي، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة الى كأس العالم 2014 في البرازيل.

ويستمر غياب الحارس الأساسي إيكر كاسياس، وقد استدعى المدرب الإسباني حارس مانشستر يونايتد الشاب دافيد دي خيا للمرة الأولى.

وقال دل بوسكي: "إنها وضعية غريبة، فهي المرة الأولى منذ فترة طويلة سنلعب فيها من دون كاسياس وبويول وتوريس".

وأضاف "تكلمت مع بويول وقال لي إنه يعاني من مشاكل في عضلات الساق، واتفقنا على أن يخلد للراحة".

واستدعى دل بوسكي للمرة الأولى جناج ملقة المتألق هذا الموسم ايسكو، وظهير تشلسي سيزار ازبيليكويتا للمرة الأولى أيضاً.

اللاعبون الـ24 هم:

- للمرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنكليزي) وخوسيه مانويل رينا (ليفربول الإنكليزي) وفيكتور فالديس (برشلونة)

- للدفاع: ألفارو أربيلوا وسيرخيو راموس وراوول البيول (ريال مدريد) وخوردي ألبا وجيرار بيكيه (برشلونة) وإينياسيو مونريال (ملقة) وسيزار ازيبيليكويتا (تشلسي الإنكليزي)

- للوسط: تشابي ألونسو (ريال مدريد) وسيرجيو بوسكيتس وتشافي هرنانديز وفرانسيسك فابريغاس وإندريس انييستا (برشلونة) وسانتياغو كازورلا (أرسنال الإنكليزي) ودافيد سيلفا وخافي غارسيا (مانشستر سيتي الإنكليزي) وايسكو (ملقة)

- للهجوم: خيسوس نافاس وألفارو نيغريدو (إشبيلية) وبدرو رودريغيز ودافيد فيا (برشلونة) وخوان ماتا (تشلسي)