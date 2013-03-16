آمال السيتي تتبخر.. وليفربول يسقط

واصل مانشستر يونايتد انطلاقته الرائعة على طريق استعادة لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وتقدم الفريق خطوة هائلة نحو منصة التتويج بفوزه الثمين 1-صفر على ضيفه ريدينغ، اليوم السبت، في المرحلة 30 من المسابقة، والتي شهدت هزيمة أقرب منافسيه على اللقب.

على استاد "أولد ترافورد" ، سجل المهاجم الإنكليزي الدولي واين روني هدفا غاليا لمانشستر يونايتد في الدقيقة 21 ليحقق الفريق انتصاره السادس على التوالي ويرفع رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة بفارق 15 نقطة أمام مانشستر سيتي.

وأصبح مانشستر يونايتد بحاجة إلى عشر نقاط فقط من مبارياته الثماني الباقية ليتوج باللقب بغض النظر عن نتائج باقي الفرق.

وتجمد رصيد ريدينغ عند 23 نقطة في المركز 19 قبل الأخير بفارق الأهداف المسجلة فقط أمام كوينز بارك رينجرز.



وفي افتتاح مباريات المرحلة الـ30 من المسابقة بدد إيفرتون السبت آمال مانشستر سيتي منطقيا في الدفاع عن لقبه في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بعدما تغلب على النقص العددي في صفوفه وحقق فوزاً ثميناً 2-صفر على مانشستر سيتي، .

واستعاد أرسنال اتزانه في المسابقة بفوز ثمين 2-صفر على مضيفه سوانسي سيتي، بطل كأس رابطة الأندية المحترفة (كأس كابيتال وان)، بينما شهدت المرحلة سقوطاً مدوياً لليفربول بالهزيمة 1-3 أمام مضيفه ساوثهمبتون.

وفي مباراتين أخريين بنفس المرحلة اليوم، فاز أستون فيلا على كوينز بارك رينجرز 3-2، وتعادل ستوك سيتي مع ويست بروميتش ألبيون سلبياً.

وأنهى إيفرتون الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ليون أوسمان في الدقيقة 32، ونجح في الحفاظ على تقدمه على مدار ما تبقى من المباراة، ونجح المهاجم الكرواتي نيكيتشا ييلافيتش في تسجيل الهدف الثاني للفريق في الوقت بدل الضائع للمباراة رغم طرد زميله الجنوب إفريقي ستيفن بينار في الدقيقة 61 لنيله الإنذار الثاني.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 59 نقطة في المركز الثاني بفارق 12 نقطة خلف جاره مانشستر يونايتد الذي يستطيع توسيع الفارق إلى 15 نقطة إذا حقق الفوز على ضيفه ريدينغ في وقت لاحق اليوم.

وجاء الهدف الأول لإيفرتون بتسديدة رائعة أطلقها أوسمان من 25 ياردة، ولكن طرد بينار قبل نصف ساعة من نهاية اللقاء ساهم في توتر أعصاب الفريق.

وتصدى يان موتشا، حارس مرمى إيفرتون، لسلسلة من التسديدات التي أطلقها لاعبو مانشستر سيتي، كما تغاضى الحكم عن احتساب ضربة جزاء للضيوف إثر لمسة يد من مروان فيلايني لاعب إيفرتون داخل منطقة جزاء الفريق، حيث احتسبها الحكم ضربة حرة خارج حدود منطقة الجزاء مباشرة.

ورغم ذلك، حسم البديل ييلافيتش اللقاء تماماً بالهدف الثاني الذي سجله في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليصبح مانشستر سيتي بحاجة إلى معجزة للدفاع عن لقبه.

واستعاد أرسنال نغمة الانتصارات في الدوري الإنكليزي بفوز ثمين ومتأخر على مضيفه سوانسي سيتي بهدفين نظيفين في الشوط الثاني، سجلهما الإسباني ناتشو مونريال، والإيفواري غيرفينهو في الدقيقتين 74، والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

واستغل أرسنال الدفعة المعنوية التي نالها من الفوز الثمين 2-صفر على بايرن ميونيخ الألماني في عقر داره، الأربعاء الماضي، رغم الخروج من دوري الأبطال، وحقق الفوز اليوم ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس. وتجمد رصيد سوانسي سيتي عند 40 نقطة في المركز التاسع بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

ووجه ساوثهمبتون لطمة قوية لضيفه ليفربول وتغلب عليه 3-1، لتكون الهزيمة الأولى لليفربول بعد ثلاثة انتصارات متتالية والفوز الأول لساوثهمبتون في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة. ورفع ساوثهمبتون رصيده إلى 31 نقطة في المركز 15، وتجمد رصيد ليفربول عند 45 نقطة في المركز السابع.

وسجل مورجان شنايدرلين وريكي لامبرت وجاي رودريغيز أهداف ساوثهمبتون في الدقائق السادسة و33 و80، وسجل البرازيلي فيليب كوتينيو الهدف الوحيد لليفربول في نهاية الشوط الأول. ونجح أستون فيلا في تحويل تأخره بهدف إلى فوز ثمين 3-2 على ضيفه كوينز بارك رينجرز ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز 17، وتجمد رصيد كوينز بارك رينجرز عند 23 نقطة في المركز الـ20.

وسجل غابرييل أغبونلاهور وأندرياس ويمان وكريستيان بينتيكي في الدقائق الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول و59 و81،وسجل جيرماين غيناس وأندروس وتاونسيند في الدقيقتين 23 و73.

وتعادل ستوك سيتي مع ويست بروميتش ألبيون سلبياً، ليرفع ستوك سيتي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الـ10 مقابل 44 نقطة لبروميتش ألبيون في المركز الثامن.