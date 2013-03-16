كرواتيا: معاقبة مسؤول لانتقاده وزير الرياضة

المصدر: بلغراد – د ب أ

يتأهب الاتحاد الكرواتي لكرة القدم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد زدرافكو ماميتش عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد لانتقاداته "غير المقبولة" تجاه وزير الرياضة الكرواتي.

وشن ماميتش، الذي يتولى أيضا منصب مدير شؤون اللاعبين والرئيس التنفيذي لنادي دينامو زغرب أبرز أندية كرواتيا ، انتقادات عنيفة ضد وزير الرياضة الكرواتي زيليكو يوفانوتفيتش، مشيرا إلى أن العرقية الصربية للوزير جعلته "كارها للكروات".

وأوضح ماميتش في انتقاداته "إنه يكره كل شيء يبدأ كرواتيا بغض النظر عما إذا كان اللجنة الأولمبية أو اتحاد الكرة.. إنه إهانة للعقلية الكرواتية".

وأضاف "لا يمكن أن ترى على وجهه ابتسامة. إنه رجل صربي لم يعمل من قبل في التعليم أو الرياضة بعيدا عن ممارسته للرفع الأثقال قليلا ولكنه يترأس وزارة الرياضة".

ونأى الاتحاد الكرواتي للعبة بنفسه عن هذه التصريحات ووصفها بأنها "غير مقبولة" وذكر "المسؤولون الرياضيون يجب أن يتحملوا مسئولية كلماتهم".

وأضاف "السيد ماميتش انتهك الميثاق السلوكي... سنتخذ تجاهه إجراء تأديبيا".

وربما تثير تصريحات ماميتش بعض المشاكل للكرة الكرواتية وسلطاتها، خاصة في ظل محاولات كرواتيا لتخفيف حدة التوتر قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الكرواتي والصربي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 .

ويشهد تاريخ البلدين سجلا حافلا وطويلا من العداء السياسي والرياضي، كما تلقى البلدان مؤخرا تحذيرا من الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" بقيادة الفرنسي ميشيل بلاتيني بضرورة التصدي للعنف في مجال الرياضة.

وفي ظل مكافحتهما لخطر العنف في الرياضة، اتفق البلدان على تبادل التذاكر والحظر الفعال لزيارات المشجعين إلى كليهما في المواجهات المقبررة بينهما بالتصفيات.