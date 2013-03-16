محكمة إسبانية تسحب رخصة بنزيمة.. وتغرمه 23 ألف دولار

أصدرت محكمة بالعاصمة الإسبانية مدريد حكمها، اليوم الجمعة، بمنع الفرنسي الدولي كريم بنزيمة مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم من قيادة السيارة لمدة ثمانية أشهر، حيث سحبت منه رخصة القيادة بخلاف تغريمه 18 ألف يورو (23 ألف دولار)، لتجاوز السرعة المسموح بها خلال قيادته السيارة.

وأوضح القضاء الإسباني أن الرادار التقط سيارة بنزيمة تنطلق بسرعة 194.4 كيلومتر في الساعة في مطلع فبراير/شباط الماضي، وذلك على طريق لا تتجاوز فيه السرعة المقررة 100 كيلومتر.

وكان مقرراً أن تعقد محاكمة بنزيمة في 26 مارس/أذار الحالي، ولكن الموعد تقدم إلى اليوم نظراً لارتباطه في التاريخ المحدد سلفاً بموعد مباراة منتخب بلاده مع المنتخب الإسباني ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2014.