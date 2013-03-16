"ألفيس" يصبغ شعره باللون الأصفر ..مجبراً

أوفى الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، الدولي البرازيلي دانييل ألفيس، بالوعد الذي قطعه على نفسه بتغيير مظهره الخارجي في حال فوز فريقه على نظيره "إيه سي ميلان" الإيطالي في اللقاء الذي جمع الفريقين، الثلاثاء الماضي، في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفاجأ مدافع الفريق الكاتالوني جميع عشاقه في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقعي التواصل "تويتر" و"إنستغرام"، نشر خلالها صورة له مع أصدقائه ظهر فيها بمظهر جديد، بعدما صبغ شعره إلى اللون الأصفر.

كما خطف المدافع البرازيلي الأضواء في تدريبات الفريق الكاتالوني الذي يستعد لمواجهة ضيفه رايو فاليكانو، والتي ستقام مساء غد الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 28 من مسابقة الدوري المحلي، وذلك بعدما ظهر بشكل غير مألوف.

ونقلت صحيفة "الموندو ديبورتيفو"، تصريحاً لألفيس أكد فيه أنه قد أوفى بأحد الوعود السابقة مع جماهيره بقص شعره في حال فوز فريقه على ضيفه الإيطالي، لافتاً إلى أنه غير نادم بعد الخطوة التي اتخذها.

وبحسب الصحيفة، فإن ألفيس قد نجح في كسب الرهان مع عشاقه، حيث حقق فريقه نتيجة الفوز على ضيفه الإيطالي برباعية نظيفة، ليلحق بركب المتأهلين إلى دور الثمانية للبطولة، مستفيداً من الفوز 4-2 في مجموع المباراتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن زميله قد بعث برسالة للمتتبعين، ذكر فيها أنه سيقوم بتغيير التسريحة الخاصة به ولون شعره في حال الفوز على ميلان والصعود إلى الدور ثمن النهائي، وهذا ما حصل للفريق الكاتالوني الذي صعد إلى ربع نهائي البطولة.

وتعدّ هذه هي المرة الثانية التي يقدم فيها المدافع البرازيلي على هذا التصرف، إذ كان قد صبغ شعره إلى اللون الأصفر، خلال بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس.

وكشف ألفيس، في مقابلة له مع برنامج "أنت تقول" عبر محطة "راك ون"، آنذاك عن سر هذه القصة الغريبة، مؤكداً أنه من اللاعبين القلائل الذين وفوا بوعودهم بعد فوز فريقه برشلونة ببطولة دوري أبطال أوروبا آنذاك.