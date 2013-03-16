"الآسيوي": إقامة مباريات المنتخبات العراقية في "إربيل" و"دهوك"

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، موافقة نظيره الآسيوي على إقامة مباريات المنتخبات العراقية في مدينتي إربيل ودهوك التابعتين لإقليم كردستان كخطوة أولى على طريق رفع الحظر على العراق.

وذكر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العراقي صدام في اتصال مع فرانس برس أن "الاتحاد الآسيوي أكد موافقته على إقامة مباريات المنتخبات العراقية في إربيل ودهوك شريطة موافقة الاتحاد الدولي "فيفا" على هذه الخطوة.

وأضاف صدام "ننتظر أن يقدم الاتحاد الآسيوي موافقته الرسمية في الاجتماع المقبل للاتحاد الدولي "فيفا" في 21 الجاري، ونأمل أن تكون هناك خطوة رسمية في هذا الاتجاه على الرغم من سعينا لرفع الحظر على جميع الملاعب بما فيها العاصمة بغداد".

وكان رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، رعد حمودي، ورئيس اتحاد كرة القدم، ناجح حمود، زارا الكويت قبل ثلاثة أيام والتقيا هناك رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، أحمد الفهد، للتنسيق في إطار حملة تهدف لرفع الحظر على العراق.