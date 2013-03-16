"ليوناردو" يطلب يد صديقته على الهواء مباشرة

وضع متوسط ميدان المنتخب البرازيلي السابق، ليوناردو ناسيمينتو دي أراؤوجو، المعروف بليوناردو، صديقته المذيعة في قناة "سكاي سبورت" الإيطالية، آنا بيلو، في موقف محرج، وذلك بعدما طلب يدها للزواج على الهواء مباشرة على هامش نتائج قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وأجرت المذيعة حواراً مع المدير الرياضي الحالي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي حول ردة فعله حيال القرعة التي وضعت فريقه في مواجهة برشلونة الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن تسأله إن كان يريد قول أي شيء لطاقم الأستوديو الموجود.

لكن اللاعب البرازيلي السابق، ليوناردو، فاجأ الجميع حينما تقدم بطلب الزواج من صديقته الإيطالية المذيعة في قناة "سكاي سبورت" الإيطالية على مرأى ومسمع الملايين من متابعي القناة.

وبدت ملامح الخجل واضحة على المذيعة، آنا بيلو، التي شعرت بنوع من الارتباك مع نوبة من الضحك بعد أن أصيبت بالذهول من شدة الفرحة والمفاجأة السارة التي فاجأها بها ليوناردو، الذي كرر السؤال مرة ثانية عليها، مما جعلها توافق على الطلب بالقول: "حسناً.. سنرى".

وعقب موافقتها على طلب الزواج من ليوناردو، سُمع صوت المذيعة خلال فاصل إعلاني تقول "لقد فقد صوابه".

وأسفرت قرعة دور الثمانية (ربع النهائي) من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي سحبت، أمس الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية بين نادي العاصمة الفرنسية، وفريق برشلونة الإسباني.

واعترف ليوناردو بصعوبة مواجهة برشلونة قائلاً "إنها القرعة الأصعب.. إنها القرعة الأسوأ. ولا أشير هنا فقط إلى النتيجة الأخيرة لبرشلونة (الذي فاز على ميلان الإيطالي 4-صفر إياباً وتخطى خسارته صفر-2 في ذهاب ثمن النهائي)، وإنما إلى كل ما قدموه في السنوات الأخيرة".

وأكد اللاعب البرازيلي السابق أن برشلونة هو المرشح الأوفر حظاً منذ بداية المسابقة، مشيراً إلى أن الفريق الكاتالوني يملك كل المقومات التي ستساعده في الظفر بالبطولة.

واستدرك مدير الكرة بنادي العاصمة الفرنسية قائلاً: "الفرصة مؤاتية لنا من أجل كتابة التاريخ، فالفريق الحالي لـ"بي إس جي" هو الأفضل، كما يقع بين أفضل ثلاثة فرق في تاريخ كرة القدم".