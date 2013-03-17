أندية إنكليزية تتهافت لضم "نيمار الإفريقي"

تتطلع أندية إنكليزية عدة، للتعاقد مع الدولي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم سانت اتيان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "الدايلي ميل" الإنكليزية أن المهاجم الغابوني الذي تطلق عليه وسائل الإعلام لقب "نيمار الإفريقي"، بات محط أنظار أندية إنكليزية وعلى رأسها ارسنال ونيوكاسل بالإضافة إلى تشلسي وتوتنهام.

ويتصدر ارسنال الأندية الراغبة بضمه، حيث أرسل كشافيه لمتابعة المهاجم الغابوني في مباريات فريقه بالدوري الفرنسي.

وكان نيوكاسل قد تقدم بعرض مماثل لضم أوباميانغ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن ناديه الفرنسي رفض بيعه، وفضل الانتظار لنهاية الموسم للحصول على سعر أعلى.

وأعلن سانت اتيان الفرنسي الذي يحتل المركز الرابع في الدوري الفرنسي، أنه يأمل في بيع أوباميانغ بـ 15 مليون جنيه استرليني، لكن رفضه التجديد لفريقه قد يخفض سعره لـ 10 ملايين جنيه استرليني.

ونجح اللاعب الغابوني المعروف بـ " نيمار الإفريقي" في فرض نفسه بقوة في الدوري الفرنسي، رفقة سانت اتيان، وتمكن من تسجيل 16 هدفا خلال مباريات فريقه في البطولات المختلفة، ليأتي خلف السويدي إبراهيموفيتش الذي يتصدر لائحة هدافي الدوري الفرنسي.

وأطلقت وسائل الاعلام المختلفة اسم نيمار الأفريقي عليه، نظرا للتشابه الكبير بينه وبين المهاجم البرازيلي نيمار، حيث يظهر التشابه بشكل كبير في الشكل، وأسلوب اللعب إلى جانب المهارات الفردية.