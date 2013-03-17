روني برشلونياً.. إذا وافق فيرغسون

لا تزال قضية انتقال مهاجم مانشستر يوناتيد والمنتخب الإنكليزي واين روني، تثير جدلا واسعا بين الأوساط الرياضية والإعلامية في آن واحد، في الوقت الذي نفى فيه المدير الفني لمانشستر يوناتيد السير أليكس فيرغسون أي نية للاستغناء عن روني.

وأجمعت صحف انكليزية عدة على أن روني سيرحل هذا الصيف عن الأولترافورد معقل مانشستر يوناتيد، لكن خروجه لن يتم إلا بموافقة فيرغسون الذي تتناقض تصريحاته مع أفعاله التي وضع من خلالها روني على دكة البدلاء في أكثر من مناسبة هذا الموسم.

وكشفت صحيفة "ديلي ستار" الانكليزية عن أن برشلونة الاسباني سيكون الوجهة المقبلة لروني حال رحيله عن مانشستر يوناتيد، حيث سيسعى النادي الكاتالوني لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال عرضه للبيع.

وأضافت "ديلي ستار" نقلا عن مصدر مقرب من "الغولدن بوي" وهو اللقب المفضل لروني، أن الأخير يرغب باللعب في صفوف برشلونة كونه يتابع مبارياته باستمرار، ويحب أسلوبه في اللعب وتقاليده الخاصة.

الأمر ذاته، أكده برنامج "البونتو بيلوتا" الإسباني الشهير، الذي أشار إلى رغبة روني في اللعب في صفوف برشلونة، بعد الغموض الذي أحاط بمستقبله مع اليوناتيد الموسم الحالي.

وأشارت تقارير صحافية انكليزية، إلى أن برشلونة قد يجد معضلة في ضم روني، تتمثل في راتبه المرتفع والذي يبلغ نحو (220) ألف جنيه استرليني، أسبوعيا، وهو ما يتعارض مع سياسة برشلونة المطالب بايجاد حل مناسب لهذا الأمر.

وكان روني مثار جدل كبير خلال الأسابيع الماضية، قبل أن تتفجر حيثياتها مع خروج مانشستر يوناتيد من دوري أوروبا على يد ريال مدريد، بعدما شارك احتياطيا بقرار من فيرغسون الذي نفى لاحقا أن يكون جلوسه احتياطيا من أجل بيعه، وإنما قرار فني بحت.

وبالعودة، لنية روني التوجه لبرشلونة، فقد شهدت الفترة الماضية، حالة من الاطراء بين اللاعب الانكليزي، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.

فقد صرح روني أنه يرى ميسي الأفضل في العالم، كونه لاعبا مذهلا، ويتمتع بامكانيات ومهارات رائعة، جعلته يتفوق على البرتغالي كريستانو رونالدو.

في حين جاء رد ميسي بإشادة كبيرة بروني، مؤكدا أنه يتمنى اللعب بجواره لأنه يعد واحدا من أفضل اللاعبين في العالم.

يذكر أن عقد روني يمتد مع مانشستر يوناتيد حتى صيف عام 2015، كما أنه نجح في تسجيل 12 هدفا هذا الموسم، كان آخرها في مرمى ريدينغ عندما قاد فريقه للفوز والابتعاد في صدارة الدوري الانكليزي بفارق 15 نقطة عن ملاحقه المباشر مانشستر سيتي حامل اللقب.