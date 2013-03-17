برشلونيون يسخرون من بالوتيلي: أوفِ بوعدك.. اقتل صديقتك وانتحر

لم يمنع مرور بضعة أيام على المباراة الملحمية التي قدمها برشلونة الإسباني أمام ميلان الإيطالي وفوزه برباعية نظيفة في إياب دورالـ16 لدوري أبطال أوروبا، جماهير النادي الكاتلوني من الاستمرار في السخرية من المهاجم ماريو بالوتيلي، بسبب تصريحاته المثيرة قبيل المباراة.

ونقلت بعض وسائل الإعلام عن بالوتيلي قوله إنه سيقتل صديقته وينتحر إذا فاز برشلونة في مباراة الإياب وتأهل لربع نهائي دوري الأبطال، وذلك تعبيراً منه عن الثقة المفرطة بقدرة ميلان على العبور عطفاً على فوزه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

وأثار هذا التصريح غضب واستياء المشجعين البرشلونيين، خصوصاً أنه جاء بعد تصريحات أخرى أهان فيها الفريق وهدافه الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب المباراة الأولى، وتساءل فيّها عمّا إذا شارك ميسي أم لا في المباراة؟!، في إشارة منه إلى تراجع مستوى اللاعب الأرجنتيني في اللقاء.

وبعد الفوز العريض لبرشلونة وتحقيق معجزة التأهل رغم خسارة الذهاب، عجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالنكات الساخرة من المهاجم المثير للجدل، ودعته بعضها لتنفيذ وعده، فيما تساءلت أخرى عن ذنب صديقته الجديدة (فاني روبرت) والتي ظهرت معه لأول مرة قبل أسابيع قليلة.

وكتب أحد المغردين في موقع "تويتر": "الشرطة الإيطالية تحاصر منزل بالوتيلي في ميلانو خوفاً من تنفيذه جريمة قتل بحق صديقته"، بينما كتب آخر: "بالوتيلي يقف على سطح بناية يريد الانتحار وبجانبه جثة صديقته البلجيكية".. فيما طالبه مشجعون أن يكون شجاعاً، ويفي بوعده، أي أن يقتل صديقته وينتحر.

واعتاد بالوتيلي على مهاجمة برشلونة بشكل حاد، وقد وصف لاعبيه بـ"الفتيات" العام الماضي، حينما سُئل عن إمكانية الانتقال للفريق الكاتلوني، حيث قال إنه لا يحبّذ اللعب مع الفتيات، وهو تصريح استفز مشجعي برشلونة بشكل كبير.

واستغل اللاعب المثير للجدل الفوز الثمين لميلان في مباراة الذهاب على برشلونة في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لمهاجمة الفريق مستهدفاً على وجه الخصوص لاعبه ليونيل ميسي، وقال: "أنا لم العب في تلك المباراة بسبب قوانين البطولة، لكن لا أدري لماذا لا يشارك ميسي؟!".

ولم يكن بمقدور ميلان الدفع بلاعب مانشستر سيتي الإنكليزي السابق بسبب مشاركته في الأدوار السابقة مع الفريق الإنكليزي في البطولة نفسها، حيث يحظر على أي لاعب المشاركة مع ناديين في بطولة واحدة.