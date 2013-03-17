... و"غوتي" يسخر من جمهور برشلونة: هل نسيتم ماذا فعلنا بكم؟

سَخِرَ صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسباني السابق خوسيه ماريا غوتيريز "غوتي"، من الفرحة الهستيرية التي انتابت جماهير برشلونة، بعد اكتساح فريقها لفريق إيه سي ميلان الإيطالي والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكتب متوسط ميدان الفريق الملكي سابقا في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صباح الخير، ألا يتذكر جمهور برشلونة الحمام الذي أعطاه إياه الريال قبل أسبوع فقط لمرتين على التوالي!؟" في تهكم واضح على جمهور "البلاوغرانا".

ولم يكتفِ "غوتي" بهذه التغريدة، بل نشر إحدى الصور لزميله السابق في "الميرينغي" راؤول غونزاليس، عندما وضع إصبعه على فمه، مطالباً من جماهير النادي الكاتالوني التزام الصمت، وعدم إطلاق صافرات الاستهجان في حقه، بعد تسجيله هدفاً مهماً في شباك برشلونة.

ونشر "غوتي" تغريدة تعليقاً على تلك الصورة: "ماذا حدث لكم كي لا تتذكروا هدف راؤول؟ .. يا لها من ذكرى سيئة لمن يحب الكلام، ما زلت أتذكر ذلك جيداً".

يذكر أن برشلونة قد تذوق مرارة الهزيمة أمام غريمه التقليدي "ريال مدريد" مرتين خلال أسبوع واحد، بنتيجة 1-3 في "كامب نو" في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، قبل أن يتلقى منه صفعة جديدة بالخسارة 1-2 في ملعب "سانتياغو برنابيو" بالليغا.