"ريفالدو" يلمّح إلى إمكانية تدريب برشلونة

ألمح صانع ألعاب المنتخب البرازيلي السابق، فيتور بوربا فيريرا، المعروف باسم "ريفالدو"، إلى إمكانية توليه تدريب فريقه السابق برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية نقلاً عن قناة "إسبورت إنتيراتيفو" البرازيلية، فإن لاعب فريق "ساوكايتانو"، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، يدرس اعتزال كرة القدم عند نهاية عقده هذا الموسم والاتجاه إلى عالم التدريب، للسير على خطى زميله السابق في برشلونة بيب غوارديولا.

وشرع اللاعب، المتُوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 1999، في أولى خطواته لتحقيق حُلمه بتدريب فريق "برشلونة" في المستقبل القريب بالانضمام إلى أحد برامج دراسة علوم التدريب في مسقط رأسه، مشيراً إلى أن إدارة النادي الكاتالوني ستمنحه فرصة تدريب "برشلونة".

ولم يخفِ "ريفالدو" طموحاته في بداية مشواره التدريبي مع فريق برشلونة الذي قدمه للعالم كأحد أبرز لاعبي العالم خلال العقدين الأخيرين، لافتاً إلى أن رئيس النادي الكاتالوني، ساندرو روسيل، قد رحّب في وقتٍ سابق بعودته إلى البرسا، وهو الأمر الذي جعله يهيئ نفسه ليكون عند حسن الظن حين يلبي النداء.

وأشار لاعب المنتخب البرازيلي سابقاً إلى التسهيلات التي تنتظره عند الإقامة في برشلونة، مؤكداً بأنه لن يواجه أي صعوبات في حال أشرف على تولي تدريب "برشلونة" لاسيما وأنه يحمل الجنسية الإسبانية، فضلاً عن عشقه المتبادل لجماهير "البلاوغرانا".



ويحمل"ريفالدو" مشاعر جياشة تجاه ناديه السابق، رغم مرور وقت طويل على مُغادرته لملعب "كامب نو"، إذ سبق وأن تواجد هذا الموسم في مدينة برشلونة لمتابعة لقاء "الكلاسيكو" بين النادي الكاتالوني وغريمه التقليدي ريال مدريد لحساب الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ارتدى اللاعب البرازيلي قميص "برشلونة" خلال الفترة بين عامي 1997 و2002، شارك خلالها في 235 مباراة، أحرز فيها 130 هدفاً، وقاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الإسباني مرتين، كما توج رفقة فريقه ببطولتي كأس الملك والسوبر الأوروبي مرة واحدة.

وكان اللاعب، الفائز مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، قد قرر إعلان اعتزاله كرة القدم في عام 2014 مع فريقه الحالي "ساو كايتانو"، إذ اضطر إلى الاستقالة من رئاسة نادي "باوليستا" البرازيلي، الذي تولى رئاسته في عام 2008، من أجل التوقيع على عقد مع "ساو كايتانو" .