الدوري الإنكليزي: تشلسي يواصل الزحف

استعاد تشلسي المركز الثالث بفوزه المستحق على جاره وست هام يونايتد 2-صفر، الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدغ" بلندن في ختام المرحلة 30 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



واستفاد تشلسي من الخدمة التي قدّمها له فولهام بفوزه على جاره توتنهام 1-صفر في الديربي اللندني الثاني على ملعب "وايت هارت لاين" في عاصمة الضباب.



ورفع تشلسي رصيده الى 55 نقطة مع مباراة مؤجلة مقابل 54 نقطة لتوتنهام الذي تراجع الى المركز الرابع، و33 نقطة لوست هام يونايتد الـ14، فيما ارتقى فولهام الى المركز العاشر برصيد 36 نقطة.



وللمصادفة كان توتنهام أزاح تشلسي عن المركز الثالث عندما تغلب على وست هام يونايتد بالذات 3-2 في ختام المرحلة 27 في 25 فبراير الماضي.



وفي المباراة الأولى كان تشلسي صاحب الأفضلية منذ البداية حتى النهاية، وكان بإمكانه الفوز بأكثر من الهدفين النظيفين.

وأهدر السنغالي ديمبا با فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل إثر تلقيه كرة على طبق من ذهب من فرانك لامبارد خلف الدفاع فانطلق نحو المنطقة منفرداً بالحارس الفنلندي يوسي ياسكيلاينن لكنه سدّدها بعيداً عن الخشبات الثلاث (7).



ورد وست هام بتسديدة قوية لجيمس كولينز من حافة المنطقة فوق العارضة بسنتمترات قليلة (8).



وكاد البلجيكي إيدين هازار يفعلها من تسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس ياسكيلاينن بصعوبة فتهيأت أمام النيجيري فيكتور موزيس الذي مرّرها زاحفة أبعدها المدافع كولينز الى هازاد عند حافة المنطقة فلعبها بالمقاس باتجاه رأس القائد لامبارد الذي تابعها من مسافة قريبة على يسار الحارس الفنلندي (19).



وهو الهدف 200 للامبارد مع الفريق اللندني، وبات على بعد هدفين من بوبي تامبلينغ أفضل هداف في تاريخ تشلسي.



وكاد البرازيلي دافيد لويز يضيف الثاني من ركلة حرة مباشرة لعبها زاحفة قوية أبعدها الحارس ياسكيلاينن إلى ركنية لم تثمر (28).



وسدد هازار كرة قوية زاحفة من خارج المنطقة بين يدي الحارس (35)، وأهدر موزيس فرصة ثمينة من تسديدة قوية من نقطة الجزاء بجوار القائم الأيمن (37)، وأخرى من ماتا من حافة المنطقة بجوار القائم الأيمن (38)، وثالثة للويز من حافة المنطقة بجوار القائم الأيمن (40).

وتلقى با كرةً على طبق من ذهب من موزيس داخل المنطقة فانفرد بالحارس ياسكيلايين ولعبها في قدم الأخير (41)، وتلقى اللاعب نفسه كرة من النيجيري وانفرد بالحارس لكنه سددها بين يدي الاخير (43).



وترجم هازار تألقه بعد لعبة مشتركة مع الإسباني خوان مانويل ماتا فهيأ الكرة على صدره وتوغل داخل المنطقة متلاعبا بمدافعين قبل ان يسددها بيسراه على يسار الحارس ياسكيلاينن (50).

وكاد ماتا يضيف الثالث من تسديدة قوية زاحفة تصدى لها ياسكيلاينن بقدميه قبل ان يشتتها كولينز (53).

فولهام يهزم توتنهام

وفي الثانية حرم المهاجم الدولي البلغاري السابق ديميتار برباتوف فريقه السابق توتنهام من استعادة نغمة الانتصارات بتسجيله هدف الفوز لفريقه الحالي فولهام الذي يشرف على تدريبه مدرب توتنهام السابق الهولندي مارتن يول 1-صفر.

وسجل برباتوف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52 رافعاً رصيده الى 11 هدفاً على لائحة الهدافين.

وكان برباتوف انتقل الى توتنهام عام 2006 قادماً من باير ليفركوزن الألماني مقابل 20 مليون دولار وسجل في صفوف فريقه اللندني 46 هدفاً، قبل الانتقال الى مانشستر يونايتد بعقد قياسي بلغ 75ر30 مليون جنيه إسترليني ولعب معه 149 مباراة في جميع المسابقات وسجل 56 هدفاً، وتوج هدفاً للدوري الإنكليزي عام 2011 برصيد 21 هدفاً، قبل أن ينتقل الصيف الماضي الى فولهام.

وهذه هي الخسارة الثانية على التوالي محلياً لتوتنهام بعد الأولى أمام ليفربول 2-3 والثالثة في مختلف المسابقات بعد سقوطه أمام إنتر ميلان الإيطالي 1-4 الخميس الماضي في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فتبخرت آماله في تقليص الفارق الى نقطتين بينه وبين مانشستر سيتي الثاني والذي كان خسر أمام ايفرتون صفر-2 أمس السبت في افتتاح المرحلة.

سندرلاند يتعادل مع نوريتش سيتي

وتعادل سندرلاند مع نوريتش سيتي 1-1، حيث بدأ نوريتش سيتي البادئ بالتسجيل عبر الايرلندي ويسلي هولاهان في الدقيقة 26 لكنه تلقى ضربة موجعة بطرد حارس مرماه مارك بان في الدقيقة 30، فاستغل أصحاب الأرض النقص العددي وأدركوا التعادل بواسطة كريغ غاردنر.

وعزز نوريتش سيتي موقعه في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة مقابل 31 نقطة لسندرلاند الـ15.

ويغان ينعش آماله في البقاء

وأنعش ويغان آماله في البقاء بفوز بشق النفس على ضيفه نيوكاسل 2-1.



ومنح الدولي التشيلي جون بوسيجور التقدم لويغان في الدقيقة 18، وأدرك الايطالي دافيدي سانتون التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 72، قبل ان يخطف العاجي ارونا كونيه هدف الفوز لويغان في الدقيقة 90.

وعزز ويغان موقعه في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة مقابل 33 لنيوكاسل الـ13.