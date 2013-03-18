الدوري الإيطالي: نابولي خطفها بصعوبة.. وبالوتيلي يضرب بعنف

حقق نابولي الثاني فوزاً صعباً على ضيفه أتالانتا برغامو 3-2، وقاد ماريو بالوتيلي فريقه ميلان إلى فوز مستحق على ضيفه باليرمو 2-صفر، الأحد، في المرحلة 29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

في المباراة الأولى على ملعب سان باولو، افتتح نابولي الساعي إلى تقليص الفارق مع يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب الذي ارتفع الى 12 نقطة، بعد فوز الأخير على مضيفه بولونيا 2-صفر أمس في الافتتاح، التسجيل في وقت مبكر جداً بعد أن تعرّض الكولومبي خوان زونيغا للعرقلة من قبل لويغي جورجي داخل المنطقة، فاحتسبت ركلة جزاء انبرى لها الأوروغوياني ادينسون كافاني بنجاح (4).

لكن المدافع باولو كانافارو، شقيق قائد منتخب إيطاليا سابقاً فابيو، قدم هدية التعادل للضيوف عندما حاول الوقوف في وجه تسديدة جاكومو بونافانتورا فتحولت الكرة إلى مرمى فريقه (31).

وسجّل كافاني، متصدر ترتيب الهدافين، هدفه رقم 20 في البطولة بعد تمريرة من المقدوني غوران بانديف أنهاها الأول في أسفل الزاوية اليسرى (65) ليتقدم نابولي 2-1.

لكن الرد جاء سريعاً من جانب أتالانتا عبر الأرجنتيني جيرمان دينيس، مستفيداً من تمريرة التشيلي كارلوس كارمونا (73) مسجلاً هدفه الثاني عشر هذا الموسم.

وجاء دور بانديف في تسجيل الهدف الثالث لنابولي بعد تمريرة من الدولي الكولومبي بابلو أرميرو تابعها الأول في مرمى اندريا كونسيلي (81).

وصار رصيد نابولي 56 نقطة مقابل 65 ليوفنتوس و54 لميلان.

ميلان يتغلب على باليرمو

وتغلّب ميلان على باليرمو بهدفين نظيفين من صنع وتسجيل بالوتيلي على ملعب سان سيرو.

وبكر ميلان في افتتاح التسجيل بركلة جزاء تسبب بها سلفاتوري ارونيكا بارتكابه خطأ في المنطقة المحرمة ضد بالوتيلي المنتقل مؤخرا من مانشستر سيتي الإنكليزي، نفذها الأخير بنفسه على يسار الحارس ستيفانو سورنتينو (8).

وأضاف بالوتيلي الهدف الثاني في المباراة بتسديدة من زاوية ضيقة (66)، مسجلاً هدفه السابع في 6 مباريات خاضها مع ميلان منذ انتقاله إليه في يناير الماضي.

فيورنتينا يتغلب على جنوى

وتغلب فيورنتينا الرابع على ضيفه جنوى بصعوبة أيضاً 3-2 رافعاً رصيده الى 51 نقطة.

وكان فيورنتينا سباقاً إلى التسجيل بواسطة ألبرتو أكويلاني الذي تابع في شباك الحارس اليوناني الكسندروس تزورفاس كرة أرسلها الصربي آدم لياييتش من ركلة ركنية (33).

وفي الشوط الثاني ردّ جنوى التحية وأدرك التعادل بعد ركنية نفذها التشيلي كريستوبال خوركويرا وتابعها دانييلي بورتانوفا برأسه في شباك أميليانو فيفيانو (58).

وأعاد الكولومبي خوان كوادرادو التقدم لأصحاب الأرض بتسديدة من داخل المنطقة (62)، بيد أن جنوى لم يتأخر في الرد بعد أن مرر الصربي بوسكو يانكوفيتش برأسه كرة الى لوكا انطونيلي الذي نجح في متابعتها في المرمى (69).

واستكملت لعبة القط والفأر، وتقدم فيورنتينا للمرة الثالثة لكن هذه المرة بنيران صديقة عندما سجل ماتيا كاساني خطأ في مرمى فريقه (78) بعد 3 دقائق من طرد زميله المهاجم اندريا برتولوتشي بالبطاقة الصفراء الثانية.

بيسكارا يسقط أمام كييفو

وعلى ملعب ادرياتيكو، سقط بيسكارا في الدقائق الأخيرة امام ضيفه كييفو صفر-2 لتكون الخسارة على التوالي تحت إشراف مدربه الجديد كريستيان بوكي الذي انتقل من تدريب شباب النادي إلى مهمة قيادة الفريق الأول بعد إقالة كريستيانو بيرغودي قبل أسبوعين بعد الأولى أمام أتالانتا 1-2.

وتقدم كييفو بواسطة لاعب بيسكارا السابق أدريان ستويان إثر تمريرة من الفرنسي سيريل تيريو (88)، وعزز الأخير بالهدف الثاني في الوقت بدل الضائع بعد كرة بينية من البرازيلي سيكويرا لوسيانو (90+2)، وتعادل سيينا مع كالياري صفر-صفر.

ويلعب لاحقاً اليوم روما مع بارما، وتورينو مع لاتسيو الذي يملك في حال فوزه على مضيفه فرصة الانفراد بالمركز الخامس، بعد أن تأجلت مباراة شريكه إنترميلان مع مضيفه سمبدوريا بسبب الثلوج.