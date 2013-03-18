فيرغسون يتهكّم: ماذا سيفعل المدريديون بدون الحكم التركي

وجّه المدير الفني لمانشستر يوناتيد الإنكليزي السير أليكس فيرغسون انتقادات لاذعة لريال مدريد الإسباني، وذلك بعد ظهور نتائج قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال فيرغسون في تصريحات لشبكة "أي اس بي ان" الرياضية، إن ريال مدريد لن يكون بمقدوره الاستعانة بخدمات الحكم التركي جونيت شاكير الذي أثار جدلاً واسعاً مطلع الشهر الجاري، بعد قراراته المثيرة للشك في مباراة مانشستر يوناتيد وضيفه ريال مدريد الإسباني، بطرده لاعب اليوناتيد لويس ناني، وعدم احتسابه لركلتي جزاء بحسب مانشستر يوناتيد.

وقال فيرغسون: "لن يكون نظاماً، بمقدور الحكم التركي أن يقود مباراة ريال مدريد ضد أبناء جلدته، ماذا سيفعلون الآن.. كيف سيفوزون؟!".

وأوضح فيرغسون، الذي عُرف عنه توجهيه لسهام النقد اللاذع لمنتقديه، أنه يأمل بأن يظهر ريال مدريد بمستواه القوي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لأنه لن يستطيع شاكير القيام بأي شيء له.

ويلتقي ريال مدريد الاسباني مع غلطة سراي التركي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بحسب القرعة التي سحبت الجمعة الماضية في مدينة نيون السويسرية.

ووضع فيرغسون فرق بايرن ميونيخ الألماني ومواطنه بوروسيا دورتموند، وبرشلونة الإسباني ومواطنه ريال مدريد في قائمة المرشحين للظفر باللقب الأوروبي، رغم تعقيبه على مستوى كل منهم.

يُذكر أن فيرغسون لايزال تحت وقع صدمة خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد خسارته المثيرة على أرضه أمام ريال مدريد، حيث خرج في أكثر من تصريح صحافي ليؤكد أن الحكام هم السبب في ضياع حلم التأهل لفريقه في البطولات الأوروبية.

وأكد المدير الفني لمانشستر يوناتيد أن الحكام حرموا فريقه من الفوز بثلاثة ألقاب أوروبية، بسبب قراراتهم الخاطئة التي تحتسب ضد فريقه، موضحاً أن قرار الحكم التركي بطرد لاعبه ناني، ساهم بشكل كبير في قلب النتيجة لمصلحة النادي الاسباني، لأن فريقه كان متقدماً، وكان بمقدوره المضي قدماً بتحقيق الفوز وضمان التأهل للدور المقبل الذي خطفه ريال مدريد.