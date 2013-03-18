لامبارد على بعد هدفين من الهداف التاريخي لتشلسي

اقترب لاعب وسط تشلسي الانكليزي فرانك لامبارد من معادلة الرقم القياسي للهداف التاريخي لتشلسي بوبي تامبلينغ الذي سجل (202) هدفا مع تشلسي.



ورفع لامبارد رصيده من الأهداف إلى (200) هدف، وبات على بعد هدفين فقط من الهداف التاريخي، حيث بمقدوره معادلة هذا الرقم وكسره أيضا في ظل تبقي مباريات عدة له سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.



وكان لامبارد قد سجل، البارحة، هدفا من اثنين فاز بهما تشلسي على وست هام في الدوري الانكليزي، ليقترب من تامبلينغ بشدة، بل بات بحاجة لتسجيل ثلاثة أهداف فقط ليتفوق عليه.



وأحرز تامبلينغ (202) هدفا خلال فترة لعبه مع تشلسي وتحديدا منذ عام 1959 وحتى 1970 ، حيث توزعت أهدافه ما بين (164) في الدوري الانكليزي، (25) في كأس الاتحاد، (10) في كأس الرابطة، (3) في البطولات الأوروبية.



في حين نجح لامبارد الذي بدأ مسيرته مع تشلسي منذ عام 2001، ولغاية الآن، في تسجيل (198) هدفا رغم أنه يلعب في مركز خط الوسط وليس مهاجما صريحا، و توزعت أهدافه على (138) في الدوري المحلي، (26) في كأس الاتحاد، (11) في كأس الرابطة، (هدف) في كأس الدرع الخيرية، و (24) في البطولات الأوروبية.



بدوره، أشاد المدير الفني لتشلسي رافائيل بينيتيز بلامبارد، معتبرا أن وصوله لهذا الرقم "بمثابة إنجاز عظيم للاعب عظيم".



أما لامبارد، فقد عبر عن سعادته بهذا الرقم التهديفي، مؤكدا أنه يشكر زملاءه الذين ساعدوه في الوصول لتحقيق هذا الرقم.



يذكر أن لامبارد ينتهي عقده مع تشلسي بنهاية الموسم الحالي، ولا توجد أي تفاصيل حول بقائه في الفريق من عدمه، في ظل تكتم إدارة تشلسي حول هذا الموضوع.



الصورة:

لامبارد يحتفل بأحد أهدافه الـ ٢٠٠ مع تشلسي.