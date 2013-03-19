"أبشع" مخاشنة في الدوري الإنكليزي.. تحقيق وغضب واعتذار

لا تزال ردود الفعل المنددة والغاضبة تنهال على مهاجم ويغان أتليتك الإنكليزي، كالوم ماكمانامان، بعد تدخله العنيف ضد مدافع نيوكاسل يونايتد الإنكليزي ماساديو هايدارا خلال مباراة الفريقين التي جرت البارحة الأولى ضمن مباريات المرحلة ٢٩ من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وارتكب ماكمانامان خطأً عنيفاً ضد هايدارا عندما تدخل عليه بشكل مباشر لاقتصاص الكرة منه، الأمر الذي تسبب بإصابة بالغة ضد المدافع الفرنسي.

وخرج هايدارا الذي انضم حديثاً لصفوف نيوكاسل قادماً من الدوري الفرنسي، على "نقالة" بسبب هذا التدخل الذي وصفه مدرب نيوكاسل الان باردو بأنه "الأبشع" في عالم كرة القدم، حيث تم نقله مباشرة للمستشفى لتلقي العلاج.

ولم يعلن نيوكاسل حتى الآن حجم إصابة هايدارا، لكنه أكد أنه سيخضع للمزيد من الفحوص، التي أكد بعضها أنه يعاني حالياً من إصابتين مركبتين في الركبة والفخد.

واستشاط مدرب نيوكاسل غضباً عقب تلك الواقعة التي لم يعلن حكم المباراة عن أي خطأ نحوها كونه لم يرها، رغم قوة التدخل، ما دفع باردو للدخول في مشادة كلامية مع لاعبي ويغان.

ولم يكتف باردو بذلك، بل دعا لاعبيه للخروج من المباراة، ليقوم حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه ويطرده من المباراة.

وصب مدرب نيوكاسل جام غضبه على ماكمانامان، موضحاً أن هذا التدخل أقل ما يوصف بأنه "بشع" و"مروع"، حيث كانت الصور تتحدث عن نفسها.

واعتبر باردو أن خروج لاعبه على "نقالة"، وحمله مباشرة في سيارة إسعاف إلى المستشفى يعد أقسى وأسوأ من خسارة المباراة، التي انتهت فعلياً بخسارة الفريق بهدف لهدفين.

وكشف مدرب نيوكاسل أن حكم المباراة هالسي اعتذر له بسبب عدم مشاهدته لهذا التدخل العنيف.

أما مدرب ويغان مارتينيز فقد اعتبر أن ما قام به لاعبه لم يكن متعمداً، مشيراً إلى أن الصور تثبت النية في الضرب من عدمها.

وأوضح أن ماكمانامان سوف يعتذر لا محالة لهايدارا، لأنه يلعب في نادٍ به قيم ويحترم خصومه، موضحاً أن فريقه يلعب الكرة من أجل كرة القدم.

إلى ذلك، كشف الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم أنه ينتظر تقرير حكم المباراة مارك هاسلي قبل اتخاذ أي قرار ضد المهاجم ماكمانامان، مؤكداً في الوقت نفسه أنه فتح تحقيقاً في تلك الواقعة.

وأشار إلى أنه سوف يستعين ببعض مقاطع الفيديو والصور التي تظهر هذا التدخل العنيف، خلال عملية التحقيق.

ورغم عدم الإعلان عن العقوبات التي قد تتخذ بحق ماكمانامان، فإن تقارير صحافية إنكليزية توقعت أن يتم معاقبته بالإيقاف لمباريات عدة، لكن هذا الأمر يبقى معلقاً في انتظار تقرير حكم المباراة الذي سيستعين قطعاً بمساعديه ومراقب المباراة لتشخيص دقيق لهذا التدخل.