تشلسي.. فريق "المُقنّعين"

صنّف موقع متخصص في الصور الفوتوغرافية لاعبي تشلسي الإنكليزي كأكثر لاعبي كرة القدم في الدوري الإنكليزي ارتداءً للأقنعة في مباريات كرة القدم.

وأشار موقع "تمبلر" الشهير إلى أن نادي تشلسي من أكثر الأندية التي ارتدى لاعبوها أقنعة على وجهوهم لأسباب وظروف مختلفة.

ونشر الموقع الشهير صورة مركبة تجمع لاعبي تشلسي وهم يلبسون الأقنعة على وجوههم، وشملت كلاً من قائد الفريق جون تيري، حارس المرمى بيتر تشيك، والمهاجم فيرناندو توريس، والظهير باولو فيريرا، والمهاجم ديمبا با.

وبدأ مسلسل ارتداء الأقنعة في تشلسي بالحارس بيتر تشيك الذي وضع قناعاً على الوجه منذ عام 2007، وذلك عقب تعرّضه لإصابة وكسر في الجمجمة إثر تدخل عنيف خلال مباراة لفريقه أمام ريدينغ بالدوري الإنكليزي.

وأجبر تشيك على ارتداء القناع من أجل حماية رأسه، وتجنباً لتكرار مثل هذه الحوادث، ليعتبر فيما بعد أشهر لاعب مقنع في البطولات الأوروبية.

وعقب تشيك جاء الدور على قائد تشلسي جون تيري الذي تعرّض لضربة على رأسه من لاعب آرسنال ديابي، ليُصاب بكسر في الوجه، مما دفعه لارتداء قناع للغرض نفسه.

وكان الظهير البرتغالي لتشلسي باولو فيريرا قد تعرض لكسر في عظام الوجه خلال مباراة فريقه ضد توتنهام بالدوري الإنكليزي، ليسير على خطى تشيك وتيري ويرتدي قناعاً.

وطال ارتداء القناع أيضاً مهاجم تشلسي الإسباني فرناندو توريس الذي أصيب في الوجه، ليرتدي هو الآخر قناعاً، شأنه شأن زميله المهاجم السنغالي في الفريق ديمبا با الذي تعرّض لإصابة كلّفته كسراً في الأنف، ليرتدي قناعاً بلاستيكياً واقياً جلبه خصيصاً من إيطاليا.