حكم إنكليزي يفكر في الاعتزال لتلقيه تهديدات بالقتل

يفكّر الحكم الإنكليزي مارك هالسي في الاعتزال بعد تلقيه تهديدات بالقتل لعدم معاقبته لاعب ويغان كالوم مكمانامان الذي ارتكب خطأ فظيعاً على الفرنسي ماساديو حيدرة لاعب نيوكاسل يونايتد، ضمن الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ولم يحتسب هالسي ركلة حرة بعد الحادثة التي شهدت خروج حيدرة على الحمالة قبل أن يخسر نيوكاسل المباراة 2-1 على ملعب "دب دبليو" الأحد الماضي.

وأشارت صحيفتا "ذي صن" و"تايمز" إلى أن هالسي أبلغ الاتحاد المحلي بأنه لم يرَ حادثة الركل العنيفة على ركبة حيدرة.

ويشاهد الاتحاد المحلي شريط المباراة، حيث أصدر عقوبته، الثلاثاء، وفي الوقت ذاته أشارت صحيفتا "ذي تايمز" و"غارديان" إلى أن نيوكاسل يفكّر برفع دعوى قضائية بحال غياب حيدرة فترة طويلة عن الملاعب.

وتعرّض الحكم الإنكليزي لإساءات على مدوّنة "تويتر" حول تعاطيه مع الحادثة، كما تلقى تهديدات بالقتل، وأشارت "ذي صن" إلى أنه قد يعتزل التحكيم.

ونقلت الصحيفة عن صديق للحكم: "شاهد مارك رسالة وضيعة تسأله عن عنوانه وتدعي أنه يستحق التهديد بالقتل.. مارك يحب التحكيم وهو بين الأفضل باستمرار، لكن بعد ما حصل يفكّر ما إذا يستحق الأمر الاستمرار إذ لم ينم يوم الأحد والكل يمكنه ملاحظة أن الرؤية كانت مغلقة أمامه".

ونُقل عن هالسي (51 عاماً) أنه "مشمئز" من تصريحات الحكم السابق غراهام بول الذي اقترح على هالسي العائد إلى التحكيم عام 2010 بعد صراع مع السرطان أنه يجب أن يعتزل اللعبة.