كأس آسيا مرة واحدة

عندما نظمنا في الكويت بطولة كأس آسيا السابعة لكرة القدم عام 1980كانت كل الامكانيات متوافرة وجاهزة ومشجعة لتنظيم مثل هذا الحدث الكروي الكبير كنا نملك ادارة جيدة ودورياً محلياً قوياً ونجوم منتخب هم الافضل خليجيا واسيويا وفي صدارة التصنيف الدولي وحضورا جماهيريا غفيرا وعلاقات خارجية مميزة مع اتحادات الدول الاعضاء في الاتحاد الاسيوية ونفوذا ومكانة ادارية عالية المستوى واحتراما من جميع الاطراف ودعما حكوميا مفتوحا للرياضة والتفافا شعبيا مع المنتخب وادارته الفنية والادارية.

واليوم وبعد مرور 33 سنة من تنظيمنا لهذه البطولة يتقدم اتحادنا الكروي الحالي رسميا بطلب تنظيم استضافة نهائيات كأس اسيا لكرة القدم 2019 والكرة الكويتية تعيش في حالة مزرية ليس على المستوى الاداري والفكر والتخطيط بل على مستوى جميع الاوضاع فلا المنتخب الوطني بنفس مستوى ونجومية منتخب 80 ولا الادارة بنفس قوة ونفوذ ومكانة الادارة السابقة ولا الجهاز الفني والاداري على مستوى من قاد الازرق للفوز باللقب الآسيوي في البطولة السابعة.



نعيش في دوري ضعيف ممل وغياب وهروب جماهيري حتى على مستوى المباريات النهائية للبطولات المحلية والفرق التي تحظى بشعبية كبيرة كالقادسية والعربي والكويت منغمسة حتى أعلى الرأس في خلافات وصراعات داخلية مفتعلة خسرنا الاصدقاء في اسيا وكسبنا المزيد من الاعداء في ظل سياسة طائشة وفاشلة بالتدخل في ما لا يعنينا ولعب دور بطولة زائفة في محاولة للظهور الاعلامي واطلاق تصريحات تأييد لاطراف والتهجم على شخصيات رياضية خليجية واسيوية من اجل تسجيل مواقف شخصية على حساب سمعة الكرة الكويتية.



اليوم نحن في المركز 12 عربيا واتحادنا الكروي كما يروج ويدعي يعيش في ازمة مالية طاحنة ويستجدي لكي يمشي مسابقاته ويفي بمتطلبات المنتخب الوطني اعدادا وتجهيزا عندما طلبنا تنظيم كأس آسيا السابعة لم نجد من ينافسنا اليوم هناك 9 دول تنافسنا اقوى منا من حيث العلاقات والنفوذ كالصين والسعودية والامارات وعمان وتايلند وماليزيا والبحرين ولبنان.



اليوم نفوذنا الآسيوي ليس كالامس عندما كنا نواجه اقوى المنتخبات والاندية العالمية واليوم لا نجد منتخبا يوافق على اللعب معنا مباراة تجريبية و بتنا نستجدي منتخب فلسطين لكي يلعب معنا في افتتاح استاد جابر... حنا وين وتنظيم كأس آسيا وين يجب ان نلعب على قدنا.



*نقلا عن "جريدة الرأي الكويتية"