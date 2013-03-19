لاعبو أرسنال.. وجدوا الحل في "الفيديو"

كشف مدافع أرسنال الإنكليزي، بير ميرتساكر، عن سر النجاح الذي حققه فريقه والذي تمثل في الفوز بمباراتي بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا، وسوانزي سيتي بالدوري الإنكليزي، موضحاً أن تطور الجانب الدفاعي ساهم في تحقيق ذلك.

وقال المدافع الألماني لصحيفة "الميرور" الإنكليزية، إن تطور الجانب الدفاعي في أرسنال نبع من مراجعة الأخطاء الذي وقع فيها المدافعون عبر الفيديو الذي شخص باقتدار هذه الأخطاء.

وأضاف أن معرفة الأخطاء التي وقع بها زملاؤه في الدفاع، ساعدت بشكل كبير على تعديل ملحوظ لطريقة لعب المدافعين في المباراتين التيين حقق فيهما أرسنال الفوز أمام ميونيخ وسوانزي.

وأوضح أن لقطات الفيديو أعطت زملاءه وجهة نظر مختلفة عما يقومون به وهم في أرض الملعب، وقد شعروا باختلاف كبير بين ما رأوه وبين ما يقدمونه، ما ساعدهم على تعديل هذه الأخطاء.

وكشف ميرتساكر أن أهم شيء تعلمه لاعبو أرسنال هو التغطية في كل هجمة مرتدة، لأنهم وقعوا في الكثير من الحالات التي لا يتواجد فيها أي لاعب للتغطية الدفاعية.

وأشار لاعب أرسنال إلى أن دفاع فريقه بات من أقوى الدفاعات في الفترة الأخيرة، "وخير دليل على ذلك عدم اهتزاز شباكه بأي هدف منذ خسارة الفريق أمام توتنهام هوتسبير بالدوري الإنكليزي".

واعتبر ميرتساكر أن الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها زملاؤه في مباراة توتنهام، جعلتهم يعيدون التفكير أكثر من مرة، بعد مشاهدتها عبر الفيديو، الأمر الذي أثمر عن تحسن كبير في الأداء.

وحفل الأسبوع الماضي بتألق غير عادي لأرسنال الذي عاد لإنكلترا بفوز ثمين ولكنه غير مفيد على حساب بايرن ميونيخ الألماني، الذي خطف بطاقة العبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحقق فوزاً هاماً على سوانزي بالدوري الإنكليزي.