ميسي.. ينقصه 4 أهداف لمعادلة هجوم الريال بأكمله

واصل مهاجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، هوايته في تحطيم الأرقام القياسية بعدما استطاع التسجيل للمباراة 18 على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم، رافعاً رصيده في الدوري هذا الموسم إلى 42 هدفاً، محتلاً بها صدارة هدافي الليغا "البيتشيتشي"، بمعدل تهديفي بلغ 1.5 هدف في المباراة الواحدة.

وقاد ميسي فريقه الكاتالوني للفوز 3-1 على ضيفه رايو فايكانو وتعزيز موقعه في صدارة مسابقة الدوري الإسباني الممتاز متقدماً بفارق 13 نقطة على حامل اللقب ريال مدريد.

ويسير "ابن روزاريو" بخطى ثابثة نحو كسر رقمه القياسي الموسم الماضي بتحقيقه جائزة الهداف برصيد 50 هدفاً، إذ لم يغب عن التسجيل في مرمى الفرق المنافسة في "الليغا" منذ مباراة فريقه أمام "سيلتافيغو" يوم الثالث من نوفمبر الماضي على ملعب "بالاديوس فيغو"، والتي فاز فيها الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولم يعد مدهشاً بعد الآن تحطيم ميسي لأي رقم قياسي جديد نتيجة للأداء الباهر الذي يقدمه اللاعب الأرجنتيني، حيث إن الأرقام الجديدة التي استولى عليها ميسي لربما تجسّد مستوى المديح الذي ناله اللاعب من مختلف الإعلاميين والنقاد، إذ تفوق اللاعب بمفرده في عدد تسجيل الأهداف على 15 فريقاً في الليغا، وتبقى أمام ميسي تخطي أربع أندية فقط للتأكيد على علوَّ كعبه على جميع فرق "الليغا" وليس اللاعبين فحسب وهي ريال مدريد (71)، ملقة (37)، ريال سوسييداد (49)، إشبيلية (43).

كما أصبح اللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الأخيرة، على مرمى حجر من معادلة الرقم التهديفي لمهاجمي ريال مدريد (كريستيانو رونالدو، غونزالو هيغواين، كريم بنزيمة)، والذين سجلوا 46 هدفاً فقط بواقع 27 هدفاً للأول، و11 هدفاً للثاني، و9 أهداف للثالث.

وفرض ميسي بهذا التفوق الواضح حالة من السعادة الغامرة على الصحف الكاتالونية، إذ دفع هذا الإنجاز صحيفة "سبورت" الكاتالونية إلى التغني بميسي والسخرية من ثلاثي هجوم بعدما عنونت الصحيفة في صفحتها الرئيسة "ميسي يقترب من مهاجمي ريال مدريد" في إشارة فيما يبدو إلى ترجيحها لكفة ميسي لوحده على حساب مهاجمي "الميرنغي" معاً.

ولم تكتفِ الصحيفة الكاتالونية بالتهكم على تساوي ميسي في عدد الأهداف مع مهاجمي الفريق الملكي فحسب، بل قامت بعقد مقارنة أوضحت من خلالها أن حاصل مجموع تكلفة مهاجمي الريال يساوي 147 مليون يورو، وبهذا يكون ميسي حقاً يعادل قيمة 140 مليون يورو.

واستندت الصحيفة بشكل ساخر إلى أسعار ثلاثي ريال مدريد، حيث ذكرت أن رونالدو قد أنهك خزينة الفريق الملكي بمبلغ 94 مليون يورو قادماً من مانشستر يونايتد، فيما كلف غونزالو هيغواين القادم من ريفر بليت الأرجنتيني مبلغ 13 مليون يورو، من جهته كلف كريم بنزيمة فريقه 40 مليون يورو قادماً من ليون الفرنسي.