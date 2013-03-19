لويز يسأل: هل يمكن أن ألعب المباريات من دون تدريبات؟

كشف مدافع تشلسي الإنكليزي، دافيد لويز، عن أنه يفضل خوض المباريات مباشرة، دون إجرائه للتدريبات، معللاً ذلك بأنه يشعر بالملل أحياناً حين خوضه للتدريبات. وتساءل: "هل توجد طريقة تمكنني من لعب المباريات دون المشاركة في التدريبات؟".

ونقلت صحيفة "المترو" الإنكليزية عن المدافع البرازيلي قوله إنه يحب دوماً لعب المباريات أكثر من التدريبات، لأنه يشعر بمنافسة قوية، وإثارة خلالها، عكس ما يشعر به خلال التدريبات من ملل قاتل.

ويؤدي البرازيلي لويز مباريات رائعة في صفوف تشلسي هذا الموسم، حيث لعب معه 42 مباراة من أصل 70 مباراة خاضها النادي اللندني هذا الموسم، في البطولات المحلية والأوروبية كافة.

ويمتلك لويز الذي ربطت وسائل إعلام عدة، بينه وبين برشلونة الإسباني الذي أبدى رغبة في ضمه لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إمكانيات بدنية هائلة.

ولعب لويز (25 عاماً) دوراً بارزاً في صفوف تشلسي، حيث كان بمثابة مفتاح اللعب في العديد من المباريات التي حسمها تشلسي.

وكان لويز قد أبدى فرحة كبيرة بنية برشلونة التعاقد معه، مؤكداً سعادته البالغة بالارتباط "بهذا النادي العظيم"، حسب وصفه.

ونجح لويز، الذي انتقل قبل موسمين لصفوف تشلسي قادماً من بنفيكا البرتغالي، في لعب أكثر من دور في الملعب، حيث كان أبرزها مركز قلب الدفاع، لدرجة أن جماهير تشلسي أعطته صفة الشرعية خلفاً لقائد الفريق اللندني جون تيري.

ولكن عندما تولى الإسباني بينيتيز دفة تدريب تشلسي أوكل للويز دوراً جديداً تمثل بمركز صانع الألعاب، ورغم ذلك أظهر المدافع البرازيلي كافة المهارات في التعامل مع الكرة عن طريق بعض التمريرات المميزة والتسديدات الدقيقة.