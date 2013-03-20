بنزيمة: لن أردد النشيد.. دومار: لن نسمح لك بـ"احتقارنا"

أكد مهاجم منتخب فرنسا لكرة القدم، كريم بنزيمة، أنه لم ولن يردد أبداً النشيد الوطني الفرنسي قبل بداية المباريات الرسمية لمنتخب "الديكة"، موضحاً، أنه ليس مجبراً على القيام بذلك.

وقد خلق هذا الكلام الجريء للاعب ريال مدريد الإسباني ضجة إعلامية وسياسية كبيرة بفرنسا، بعد ساعات قليلة من نشر موقع "راديو منوتي كارلو" مقتطفات من التصريح الذي أذاعته القناة الفرنسية البارحة.

وقال بنزيمة ذو الأصول الجزائرية، لإذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية: "لن أردد لامارسياس (النشيد الوطني الفرنسي) ولن يجبرني أحد أياً كان على ترديده.. كما لم يسبق لي أن قمت بترديده من قبل".

وأشار بنزيمة لوجود لاعبين سابقين وحاليين لمنتخب فرنسا يفكرون مثله في هذا الأمر "زيدان على سبيل المثال، لم يكن يُجبر أبداً على ترديد النشيد ومثله كثيرون، لا أرى مشكلة.. إنها حرية شخصية، كما أن هناك مشجعون فرنسيون لا يرددون النشيد الوطني".

ولم يمر كلام بنزيمة دون أن يقلق سياسيين فرنسيين معروفين بعدائهم للمهاجرين العرب الرافضين لاندماجهم ضمن المجتمع الفرنسي على الرغم من حصولهم على الجنسية الفرنسية.

وطالب حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف بزعامة المرشحة للرئاسات الفرنسية السابقة، ماري لوبان، بإبعاد اللاعب بنزيمة من المنتخب الفرنسي نهائياً.

واعتبر المستشار الرياضي للوبان، أريد دومار، ما قاله بنزيمة بمثابة "احتقار لقميص المنتخب الفرنسي"، وذكر في بيان، نشرته مواقع فرنسية عدة أمس الثلاثاء: "إنه الاحتقار الذي لا يمكن تصوره وغير المقبول للقميص الوطني الذي كان من حسن حظ بنزيمة ارتداؤه .. لن نسمح له باحتقارنا".

وأضاف: "كريم بنزيمة لا يرى مشكلة في عدم ترديد النشيد.. الفرنسيون لن يجدوا مشكلة في عدم لعبه مرة أخرى للمنتخب الوطني".

وتقام مباراة فرنسا مع جورجيا يوم الجمعة المقبل لحساب الجولة الخامسة من المجموعة التاسعة لتصفيات أوروبا لمونديال 2014.