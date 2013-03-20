راموس: إذا فاز مدريد بـ"أوروبا" .. سأطلق الرصاص في الهواء

مازال مدافع ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس غاضباً من التصريح الصحافي الذي أدلى به مدرب فريقه، البرتغالي جوزيه مورينهو، في أعقاب إقصاء الملكي لغريمه مانشستر يونايتد الإنكليزي، من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بهزيمته 2-1 في إياب الدور الثاني، وقال إنه كان يفضل "عبارات مختلفة" من مدربه البرتغالي بعد الفوز في عقر دار الفريق الإنكليزي.



وكان مورينهو قد قال بعد تأهل فريقه إلى ربع النهائي في ملعب "اولد ترافورد": "الفريق الأفضل خسر اليوم".



وعلق راموس لبرنامج"مباراة منتصف الليل" على إذاعة"كوبي" الإسبانية: "بعد إقصاء فريق عظيم على غرار مانشستر، كنت أفضل عبارات مختلفة تقديرا واحتراماً لفريق أقصى ناديا تاريخيا وقدم كل شيء على أرض الملعب، وتثميناً لجهدي أنا وزملائي".



ونفى المدافع الدولي وجود مشكلات بينه وبين مورينهو، على الرغم من أن مدرب تشلسي الإنكليزي وإنتر ميلان الايطالي السابقين واجه بحدة نجوم الفريق مرات عدة في غرف الملابس خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً قائد الفريق وحارسه ايكر كاسياس وراموس.

وتابع راموس: "بشكل عام أعتقد أن خلافاتي مع المدربين، مورينهو أو(لويس) اراغونيس (مدرب المنتخب السابق) ساهمت بمعرفة من هو على حق. مع فيسنتي دل بوسكي لم يحصل اي خلاف. أعتقد أن ذلك يعتمد على شخصية كل مدرب".

وتحدث راموس عن علاقته بالمدربين الذين أشرفوا عليه خلال مسيرته وكيفية تعاملهم معه، بالإضافة إلى زملائه اللاعبين سواء في الفريق أو المنتخب الإسباني مؤكداً احترامه الشديد لمورينهو وأراغونيس رغم أنهما من أكثر المدربين صرامة.

وقال: "الاثنان مدربان رائعان، وكل واحد لديه شخصيته ..أراغونيس لا يوجد لديه مشاكل مع أي شخص، وكلاهما يحب الفوز ومع أراغونيس نضحك طول الوقت ونتعلم الكثير خلال ذلك".



وأكد راموس أن الـ3 مدربين الذين تم ترشيحهم من"فيفا" لجائزة أفضل مدرب يستحقون الجائزة، لافتاً أن اتهام مورينهو لـ"فيفا"بالغش في هذا الجانب سيظهر حقيقته لاحقاً، مشيراً إلى أن بقاء المدرب البرتغالي أو رحيله عن الفريق ليس مرتبطاً ببقائه شخصياً .



كما تحدث مدافع ريال مدريد عن علاقته بزملائه اللاعبين في المنتخب الإسباني وفريقه وقال: "أملك علاقة رائعة مع فالديز وأعلم أن الجميع سيتفاجأ لكن فعلا علاقتي معه رائعة" مؤكداً أن فريقه يحتاج للاعب واحد من برشلونة وهو بوسكيتس الذي يستطيع التحكم بالمباريات مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إنيستا يسحره بأدائه.

وكشف مدافع ريال مدريد أنه يفضل رونالدو على ميسي قائلاً: "بالنسبة لي رونالدو, يقدم جيداً الآن وهو صديقي وأصبحنا نتفق على الكثير من الأمور مع الوقت.

وأوضح المدافع الإسباني أن ارتداءه لقميص زميله في الفريق "الألماني "مسعود أوزيل كان لدعمه، وقال: "أوزيل يسكن بجانبي .. وهو مثل أخي منذ أول يوم .. رأيت خطئا وقررت دعمه فقط".

وأكد سيرخيو راموس استحالة انتقاله للغريم التقليدي البرشا مشبهاً ذلك برؤية ميسي في ريال مدريد! مشيراً إلى أن حلمه هو الاستمرار في ريال مدريد لسنوات طويلة.

وتمنى أن يحالفهم التوفيق في الفوز بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم ليضاف إلى الألقاب التسعة التي حققوها سابقاً، مشيراً إلى أنه سيحتفل وسيطلق النار في الهواء إذا حققوا اللقب الأوروبي العاشر.