مليارات الدوري الإنكليزي.. بدأت حفلة "الإغراء" الصيفية

مع قرب وصول الموسم الكروي في الدوري الإنكليزي لمحطاته النهائية قبل إسدال الستائر عليه، وفي الوقت الذي بدأت تتضح فيه صورة حسم اللقب لمصلحة مانشستر يونايتد، طفت على السطح بعض التكهنات حول الصفقات التي ستبرمها الأندية الإنكليزية لبيع أو شراء لاعبين استعدادا للموسم المقبل.

"العربية نت" رصدت أبرز الصفقات التي تم تداول أحاديث بشأن إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تطبخ هذه الصفقات على مهل بانتظار الإعلان الرسمي عنها.

قائد تشلسي إلى الإمارات

قالت صحيفة "ديلي ميرور" الإنكليزية إن قائدتشلسي ومنتخب إنكلترا جون تيري، سيحط رحاله في الدوري الاماراتي، خصوصا في ظل منافسة أندية كبيرة هناك للظفر بخدماته الموسم المقبل.

وبحسب الصحيفة الانكليزية، فإن أندية العين والجزيرة والنصر الأقرب للتعاقد معه، بانتظار موقفه مع ناديه تشلسي الذي لم يعلن حتى الآن أي شيء بخصوصه، في الوقت الذي أعلن فيه تيري نيته انهاء مسيرته الكروية في الامارات.

و دأب تيري وعائلته التردد باستمرار على دبي في فترة العطلات وهو ما فتح باب تكهنات حول إمكانية انتقاله للعب في الدوريالإماراتي.

يذكر أن عقد تيري ينتهي مع تشلسي في صيف 2014، مع العلم أنه يمر بفترة حرجة مع مدرب الفريق الاسباني بينتيز الذي يصر على إبقائه جالساً في مقاعد البدلاء.

على صعيد آخر، يسعى تشلسي الللندني للتعاقد مدافع ريال مدريد الاسباني فابيو كوينتراو، حيث أبدى استعداده لدفع 18 مليون جنيه استرليني لضم المدافع البرتغالي.

انتدابات وتجديدات في مان سيتي

يأمل مانشستر سيتي الذي فقد نظريا فرصة المنافسة على لقب الدوري الانكليزي، تعزيز صفوفه استعدادا للموسم المقبل، من أجل استعادة لقبه، وذلك بقيامه ببعض الانتدابات لنجوم عالميين، بالاضافة إلى تجديد عقود نجومه الحاليين.

وقالت صحيفة "الميرور" الانكليزية أن مان سيتي وضع خطة مالية للتعاقد مع لاعب بوروسيا دورتموند الألماني ماركو ريوس، ولاعب اشبيلية الاسباني خيسيوس نافاس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأشارت إلى أن سيتي مستعد لدفع 50 مليون جنيه استرليني لاتمام الصفقتين، ولما تمثلاه من أهمية قصوى للنادي الانكليزي لتعزيز صفوفه الموسم المقبل.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة مان سيتي تمسكها بلاعب الفريق الايفواري يايا توريه، مبدية استعدادها لتجديد عقده لفترة طويلة بمبلغ ضخم يصل لنحو 55 مليون جنيه إسترليني.

وينتهي عقد توريه بعد عامين من الآن، لكن مان سيتي يريد ابقاءه في صفوفه، ورفع راتبه السنوي ليصل إلى 11 مليون جنيه استرليني، ما يعني تقاضيه 220 ألف جنيه إسترليني في الأسبوعالواحد، ليصبح الأعلى دخلا في النادي.

إلى ذلك، أبدت إدارةالسيتي رغبتها في ضم مهاجم أتليتكو مدريد الكولومبي راداميل فالكاو ، موضحة أنها مستعدة لدفع 52 مليون جنيه استرليني لضمه لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. كما تدرس إدارة مان سيتي العروض المقدمة لضم لاعبها الفرنسي سمير نصري، والذي أبدت أندية عدة رغبتها بضمه وعلى راسها باريس سان جيرمان. وقالت صحيفة "الصن" الانكليزية أن نصري بات اقرب من أي وقت مضى للخروج من مان سيتي والتوجه لباريس سان جيرمان الذي يرغب بالتعاقد معه.

وفي الاطار نفسه، سيلقى الايفواري كولو توريه مصير نصري، حيث بات من المؤكد حسب "الميرور" رحيله نهاية الموسم الحالي، قاصدا الأراضي التركية، حين يدافع عن ألوان غلطة سراي التركي في صفقة انتقال حر، ليلعب بجوار مواطنه ديديه دروغبا.

قادمون إلى مانشستر يونايتد وراحلون منه



وضعت صحيفة "الدايلي ميرو" اسماء خمسة لاعبون سيرحلون رسميا عن مانشستر يونايتد، في ظروف مختلفة لكل منهما.

وتصدر اسم البرازيلي أندرسون أسماء الراحلين، حيث نفد صبر فيرغسون عليه بسبب تراجع مستواه، تلاه اسم المخضرم بول سكولز الذي ينوي وضع حد لمسيرته في الملاعب بالاعتزال.

وتحدثت الصحيفة الانكليزية عن اسم البرتغالي لويس ناني الذي تراجع مستواه ما أثار المزيد من التكهنات حول مستقبله في اليونايتد، كما برز اسم الحارس الدنماركي أندريس لينديجارد الذي سيكون أول الراحلين بعدما بقي حبيسا لدكة البدلاء في الموسم الحالي، في حين جاء اسم الظهير الهولندي اليكسندر بوتنار الذي سيغادر يونايتد فقط للاعارة من أجل اكتساب الخبرات والعودة مجددا لصفوف الفريق. وفيما يخص التعاقدات، فقد كشفت صحيفة "الدايلي ستار" الانكليزية أن مانشستر يونايتد استفسر من نادي توتنهام حول امكانية التعاقد مع لاعبه الويلزي غاريث بيل.

ورد النادي اللندني على استفسارات يونايتد بأنه لن يتخلى عن لاعبه الويلزي بأقل من 70 مليون جنيه استرليني، مع العلم أن بيل محط أنظار أندية عدة أبرزها ريال مدريد الإسباني. وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "الميرور" أن مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع حارس ليفربول رينا، وحارس ستوك سيتي بيغوفيتش للانتقال للفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "الدايلي ستار" الانكليزية أن مهاجم مانشستر يونايتد واين روني، سيحط رحاله في برشلونة الإسباني الموسم المقبل، حال موافقة السير فيرغسون لبيعه الموسم المقبل، وهو الأمر الذي نفاه فيرغسون بالذات.

أرسنال يدخل بقوة

يسعى أرسنال للدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يتطلع لضم ثنائى سوانزى سيتى الحارس الهولندي مايكل فورم والمدافع أشلى ويليامز. ويخطط فينغر لتدعيم حراسة المرمى، وخط الدفاع بالتعاقد مع ثنائي سوانزي، رغم التقارير التي تحدثت عن نية ارسنال التعاقد مع الحارس الاسباني فالديز. وجدد ارسنال رغبته في ضم لاعب أتليتكو مدريد أدريان لوبيز الذي تقف قيمة الشرط الجزائي عقبة في طريق انتقاله لأرسنال.



كما برز اسم مهاجم فيورينتيا الايطالي ستيفان يوفيتيتش بقوة للانضمام لصفوف ارسنال الذي يريد تقوية صفوفه بالمهاجم الصربي لسد النقص في خط الهجوم بعد انتقال مهاجمه الهولندي فان بيرسي الموسم الماضي. ووضع ارسنال صانع ألعاب ملقا الإسبانى ايسكو كهدف رئيسى خلال سوق الإنتقالات المقبلة، حيث أبدى استعداده لدفع 30 مليون جنيه استرليني لضم اللاعب الشاب الذي يمتلك مهارات رائعة.

ميزانية محددة لليفربول



أعلن نادي ليفربول أنه وضع ميزانية محددة قيمتها 20 مليون جنيه استرليني لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الانكليزي. وعلق المدير الفني للفريق برندان رودجرز على هذا الأمر بعدم الإنزعاج، مبديا مرونة تامة في التعامل مع ادارة النادي الذي بلغت ديونه نحو 87 مليون جنيه استرليني.

وبات مهاجم ليفربول لويس سواريز أقرب من أي وقت مضى لمغادرة ليفربول الذي سيسعى لبيعه لتدعيم الوضع المالي للفريق، حيث أعلن رودجرز أن قرار بيع سواريز مسألة إدارية بحتة أكثر من كونها فنية.