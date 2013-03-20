مليون شخص يرغبون في حضور مباراة برشلونة وسان جرمان

أشعل قدوم برشلونة الإسباني لمواجهة باريس سان جرمان الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم في 2 أبريل المقبل، مكاتب بيع التذاكر في العاصمة الفرنسية، إذ وصل عدد الراغبين في متابعة المباراة على ملعب "بارك دي برانس" إلى نحو مليون شخص.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الأربعاء، إلى بلوغ عدد الطلبات بين 700 ألف ومليون شخص، وأن التذاكر بيعت بسرعة رهيبة إذ وصلت طوابير المشجعين الى مسافات قياسية في ضواحي الملعب.

وقال المدير العام المساعد للنادي فرديريك لونغيبيه والمسؤول عن التسويق إلى الصحيفة: "كان الحدث مشابها لجولة لفريق رولينغ ستونز الغنائي. ملعبنا يتسع إلى 45 ألف متفرج، ولدينا 25 ألف مشترك استفاد 95% منهم بتذكرة لهذه المباراة. 5 آلاف تذاكر مخصصة للاتحاد الاوروبي وبرشلونة. يبقى إذا 15 ألف تذكرة لبيعها لـ700 ألف الى مليون شخص. صباح الاثنين تلقينا 100 طلب في الثانية الواحدة بعد افتتاح مركز بيع التذاكر للمشتركين. كنا بحاجة بين إلى 1000 أو1500 عامل لإدارة العملية".

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر التذكرة في السوق السوداء بلغ ألف يورو.

يذكر أن الحديث عن نقل المباراة الى ملعب "استاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني الذي يتسع 80 ألف متفرج ويستضيف مباريات المنتخب الفرنسي ونهائي الكؤوس، عارضه مسؤولو النادي الذي تمتلكه مجموعة قطر للاستثمار الرياضي.