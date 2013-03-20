مورينهو يتهم "فيفا" بالاحتيال

المصدر: لشبونة - د ب أ

اتهم المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، البرتغالي جوزيه مورينهو، الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بالاحتيال والتدليس في عملية التصويت على جائزة أفضل مدرب في العالم.

وقال مورينهو في تصريحات لإذاعة "آر تي بي" البرتغالية: "بعض الناس (ممن يحق لهم التصويت) اتصلوا بي هاتفياً وأبلغوني بأنهم صوّتوا لي ولكن أصواتهم ذهبت لمرشح آخر".

ولم يحضر مورينهو حفل "فيفا" لتوزيع جوائز عام 2012 الذي أقيم في زيوريخ في يناير الماضي؛ معللاً ذلك في هذا الوقت بانشغاله بالاستعداد لمباراة فريقه التالية.

واستنكر "فيفا" هذه الاتهامات. وذكر في بيان مقتضب "قائمة التصويت التي نشرت لعملية اختيار أفضل مدرب لعام 2012 كانت صحيحة".

ونال فيسنتي دل بوسكي (62 عاماً) جائزة أفضل مدرب لعام 2012 بعدما قاد المنتخب الفرنسي للفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2012)، وفاز مورينهو بالمركز الثاني، علماً بأنه قاد ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني ليكون اللقب الأول له منذ عام 2008.