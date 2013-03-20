استبعاد السديري وضم المعيوف لقائمة المنتخب السعودي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي استبعاد حارس المرمى عبدالله السديري من القائمة التي ستلاقي المنتخب الأندونيسي السبت المقبل في جاكرتا في أطار مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات "أمم آسيا 2015" التي ستقام في أستراليا، واختار الجهاز الفني الذي يقوده الإسباني لوبيز كارو الحارس عبدالله المعيوف بديلا للسديري الذي لا يحتاج أكثر من راحة قصيرة قبل عودته لممارسة التدريبات.



وكشف الجهاز الطبي للمنتخب السعودي عن إصابة لاعب الوسط شايع شراحيلي قبل نهاية تدريب اليوم، وتم تشخيص الإصابة مبدئياً من قبله بتمزق في العضلة الضامة للفخذ الأيمن، وسيخضع شراحيلي غدا لأشعة الرنين المغناطيسي للتأكد من نوعية الإصابة، ومدة التعافي منها.



إلى ذلك، أنهى المنتخب السعودي معسكره الذي أقيم في ماليزيا استعدادا للقاء المرتقب مع المنتخب الإندونيسي الذي سيقام في جاكرتا، إذ أجرى المنتخب بقيادة مديره الفني كارو تدريبه الصباحي في صالة الحديد والمسائي على ملعب بوكيت جليل في الخامسة والنصف بتوقيت ماليزيا وهو التدريب الذي شهد تطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية في منتصف الملعب.



وستغادر الخميس بعثة "الأخضر" إلى إندونيسيا ظهراً بتوقيت ماليزيا، وسيكون وقت الوصول في الثانية ظهراً بتوقيت إندونيسيا، فيما ستقيم بعثة المنتخب في فندق شنغرلا في العاصمة جاكرتا.