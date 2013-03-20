"قدم" أوروبا.. أسبوع الدماء والخيانة وتكسير "المراحيض"

نجا الأوروغوياني مارتين مدافع يوفنتوس الإيطالي من الموت المحقق بعد تعرضه لحادث سير أدى لإصابته بجروح غائرة في الرأس والوجنة عقب مباراة فريقه أمام بولونيا في الجولة 29 من الدوري، وأظهرت صور التقطت للاعب عقب الحادث وقد صُبغ رأسه ووجه بالدماء.



وكان كاسيريس محظوظاً كون الحادث لم يؤد لتعرضه لأي إصابات خطيرة باستثناء بعض الجروح دون أن يصاب بأي كسور يمكن أن تؤثر على مشواره في الملاعب، ومن المرجح أن يعود لـ"السيدة العجوز" بعد نحو ثلاثة أسابيع وفق الصحافة الإيطالية.



الصورة التي يظهر فيها كاسيرس وكأنه خارج من معركة دموية أصابت جماهير اليوفي بالصدمة، وأبدت الأخيرة قلقها الشديد على اللاعب الذي يعد أحد أبرز لاعبي الفريق في الوقت الحالي، لكن التقارير الطبية بثت الطمأنينة في نفوس المشجعين وهدأت من روعهم.



وسيحتاج اللاعب أن يمكث ليوم على الأقل في المستشفى من أجل مواصلة العلاج، وسيكون غيابه الأبرز عن فريقه خلال مباراته الهامة أمام بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.





جماهير غاضبة تحطّم "مراحيض" ملعب منافسها

دمرت جماهير بيرنلي، خلال مباراة "الدربي" التي جمعت بين بلاكبيرن روفروز وبيرنلي في دوري الدرجة الثانية، دورات المياه الواقعة في ملعب الفريق المنافس.



المباراة التي أقيمت لحساب الجولة 38 من الـ"البريمر شيب" كانت عصيبة، كما هي عادة لقاءات الفريقين الجارين، وتقدم خلالها بيرنلي بهدف، وظل صامداً حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، وحينها نجح بلاكبيرن في إدراك التعادل، ليثير ذلك جنون المشجعين الذين ردّوا عليه بطريقتهم الخاصة.



وبمجرد إطلاق صافرة نهاية المباراة اقتحم العشرات من مشجعي بيرنلي منشآت الملعب، وحطّموا دورات المياه الواقعة داخله، وهو أمر أثار غضب واستياء مسؤولي بلاكبيرن، فيما يُنتظر أن يفرض الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم عقوبة قاسية على النادي الذي تورط مشجعوه في الاعتداء.





أتراك يشجعون ريال مدريد ضد أنفسهم.. في تركيا

في تركيا يبلغ التنافس والصراع بين القطبين الكبيرين غلطة سراي وبشكتاش مستويات غير عادية، وتحكم الكراهية العلاقة بين جماهير الناديين، لذلك لم تتورع جماهير بشكتاش عن رفع لافتات الترحيب والمؤازرة لريال مدريد، قبل مباراة الفريق الإسباني أمام غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا.



جماهير بشكتاش تعهدت بمساندة الريال بكل قوة خلال المباراة التي ستقام في تركيا الشهر المقبل، وبرهنت على ذلك برفع صور شعار ريال مدريد خلال مباراة فريقها الأخيرة، كما رفعت لافتة أخرى كُتب عليها عبارة التشجيع الشهيرة "hala madrid".



"إليونورا.. هل تتزوجين بي؟"

شغل اللاعب البرازيلي السابق ليوناردو، والذي يعمل حالياً مديراً رياضياً لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وسائل الإعلام في الأيام الماضية بعدما عرض على صديقته الزواج خلال مداخلة تلفزيونية وعلى الهواء مباشرة، ويبدو أن أحد مشجعي ميلان أراد السير على خطى لاعب الفريق "اللومباردي" السابق، ولكن بطريقته الخاصة.



المشجع العاشق، أجهد نفسه في إعداد لافتة ضخمة كتب عليها باللغة الإيطالية: "إليونورا .. هل تتزوجين بي؟"، ورفع اللافتة خلال مباراة فريقه أمام باليرمو لكي يشاهدها الملايين حول العالم، والأهم صديقته "إليونورا" التي لم يُعرف بعد ما إذا كانت أجابت بـ"نعم" أم "لا" على سؤاله.





الانتر يزاحم الريال في قلب "مورينهو"



لدى المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينهو ذكريات لا يمكن أن تنسى خلال الفترة التي تولى فيها تدريب انتر ميلان الإيطالي، ورغم رحيله عن النادي قبل ثلاث سنوات ليشرف على تدريب ريال مدريد الإسباني، فإنه لا يزال يحتفظ بكثير من الحب والوفاء لـ"نيراتزوري".



المدرب المثير للجدل فاجأ الصحافة العالمية هذا الأسبوع حينما ظهر في مكتبه الخاص بمدريد واضعاً قميص الانتر على مقعده، لافتاً بذلك انتباه وسائل الإعلام والجماهير على حد سواء، إذ هلل مشجعي النادي الإيطالي فرحاً باحتفاظ ناديهم بمكانته في قلب "سبيشل ون"، بينما لم يخف بعض محبي الريال دهشتهم من وضع قميص فريق آخر في المكان الذي تحاك فيه الخطط لتفوق النادي الملكي على خصومه.