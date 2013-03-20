"مدريدي" سابق يُطلق اسم "ليونيل" على مولوده الثاني

أطلق مهاجم انتر ميلان الإيطالي، أنطونيو كاسانو، اسم "ليونيل" على مولوده الثاني تيمناً بهداف نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة "اللاغازيتا ديلّو سبورت" الإيطالية.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن المهاجم السابق لنادي ريال مدريد، الغريم التقليدي لبرشلونة، قد رزق بطفل البارحة الأولى وقرر إطلاق اسم "ليونيل" عليه، تكريماً للاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الأخيرة.

ونقلت الصحيفة الإيطالية تصريحاً لمهاجم "النيراتزوري" أكد فيه بأنه واجه صعوبات مع زوجته، من أجل إقناعها بتسمية الطفل "ليونيل"، حيث رفضت الاسم المقترح في البداية لكنها اذعنت بعد ذلك ووافقت على تسمية الطفل "ليونيل كاسانو".

وأعرب "كاسانو" عن سعادته البالغة بعد قدوم ولي العهد "ليونيل"، معتبراً لحظة قدوم مولوده الثاني الأفضل في حياته، إلى جانب اللحظة التي وُلد فيها مولوده البكر "كريستوفر" في أبريل 2011.

ويأتي قرار"كاسانو" بعد أيام قليلة من إطلاق أحد المواطنين الأتراك اسم "ميسي" على مولوده البكر، إذ أشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية نقلاً عن شبكة "سي إن إن" التركية إلى أن المواطن التركي "رأفت" وزوجته "نورغول" أحد سكان المنطقة الكردية في تركيا قد اتفقا على تسمية المولود الجديد لهم "ميسي" ، وذلك تيمناً بالمهاجم الأرجنتيني.



وقال الأب التركي في مقابلة صحافية نقلتها الصحيفة الكتالونية: "لقد قطعت وعداً على نفسي أن يحمل ابني اسم اللاعب الذي سيشغل العالم وسيجعل العالم كله يتحدث عنه، وعن ذكاءه، وعن تقنياته الخارقة، و"ميسي" يقوم بكل هذا مع فريقي المفضل "برشلونة"؛ لهذا سأطلق اسم "ميسي" على مولودي".

ويحظى "ميسي" أفضل لاعب العالم في الأربع سنوات الأخيرة، بشعبية جارفة في أنحاء المعمورة، حيث يكن جمهور الساحرة المستديرة في شتى بقاع الكرة الأرضية إعجاباً كبيراً بالبرغوث الأرجنتيني نظراً لمهاراته العالية وتواضعه الشديد رغم ما وصل إليه من ألقاب على الصعيدين الجماعي والفردي.



ولا يقتصر عشق "ميسي" على متابعي الساحرة المستديرة فحسب، بل إن اللاعب بات مصدر الالهام والإعجاب لدى زملاءه سواء في الفريق الكتالوني برشلونة، أو حتى بالمنتخب الأرجنتيني، إذ أطلق زميله بالمنتخب الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، وصديقته جيانيا ابنة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا في وقتٍ سابق، اسم "ليونيل"، على مولودهم الأول تيمناً بـ"ميسي" الذي تربطه به صداقة قوية.

وحظي خبر ولادة الحفيد الأول لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية السابق دييغو أرماندو مارادونا باهتمام إعلام بارز، وتساءل الجميع آنذاك كيف سيكون مستقبل الطفل الذي يحمل جينات مارادونا وأغويرو أحد أبرز المهاجمين الأرجنتينيين حالياً أضف إلى ذلك أنه يحمل اسم ليونيل ميسي أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم في الفترة الحالية.